"Meilenstein für die Zukunft der Filmwirtschaft"

Großansicht Burkhard Blienert pries den GMPF - und warnte vor Euphorie angesichts der DFFF-Erhöhung Burkhard Blienert pries den GMPF - und warnte vor Euphorie angesichts der DFFF-Erhöhung

Großansicht Thorsten Schäfer-Gümbel im Gespräch mit Feo Aladag und Burhan Qurbani Thorsten Schäfer-Gümbel im Gespräch mit Feo Aladag und Burhan Qurbani

Hat der ehemalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel den German Motion Picture Fund anno 2015 auch mit dem Hintergedanken ins Leben gerufen, dem bisweilen nicht allzu innig geliebten Koalitionspartner einen kleinen Schuss vor den Bug zu setzen? Nicht zuletzt die Art und Weise der Ankündigung lässt diese Vermutung durchaus zu - und tatsächlich soll es hinter den Kulissen mächtig rumort haben, als Gabriel jenen Betrag aus seinem Budget zauberte, der kurz zuvor dem DFFF entzogen worden war. Wie dem auch sei, der GMPF wurde bestens angenommen. Nicht zuletzt deshalb, weil er einen Bereich mit abdeckt (und dann konsequenter Weise auch primär förderte), der bei DFFF und FFA außen vor ist: High-End-Serien.So ganz abwegig war der Gedanke - zumal in einem Wahljahr - nun nicht, dass die SPD auf die überraschende Ankündigung der Kulturstaatsministerin, den DFFF noch im laufenden Jahr um 50 Prozent zu erhöhen, ihrerseits mit einer Aufstockung des im "Geburtsjahr" restlos ausgeschöpften GMPF reagieren würde. Womöglich war der ohnehin etwas unterdimensionierte Raum beim Berlinale -Empfang der SPD unter dem Motto "Cinema meets Politics" nicht zuletzt deshalb bis zum Bersten gefüllt. Nun, erneuter Geldsegen blieb aus. Der Wahlkampfmodus, in dem man sich mittlerweile befindet, war dennoch nicht zu überhören. So zeigte sich Burkhard Blienert als filmpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion zwar grundsätzlich erfreut darüber, dass der DFFF einen "guten Schluck aus der Pulle" genommen habe - dämpfte jedoch sogleich etwaige Euphorie: "Der DFFF hat diese Erhöhung jetzt für ein Jahr bekommen, dauerhaft in den Haushalt eingestellt ist sie jedoch nicht . Diese Situation hatten wir ja schon einmal." Ein klarer Seitenhieb gegen Monika Grütters , mit deren Amtsantritt als BKM die nur ein Jahr währende DFFF-Erhöhung nicht erneuert wurde - von der lediglich ein Jahr später erfolgten Kürzung einmal ganz zu schweigen.Tatsächlich ließen sich Blienerts Worte als Warnung vor einem erneuten Rückfall des DFFF-Topfes auf 50 Mio. Euro bereits im kommenden Jahr deuten - was im klaren Widerspruch zu den Ankündigungen von Grütters stehen würde. Interessanterweise hatte kurz zuvor BKM-Vertreter Günter Winands bei einer anderen Veranstaltung die Erwartung geweckt, dass der DFFF 2018 auf 100 Mio. Euro anwachsen könnte. So zumindest interpretierten Branchenexperten die Auskunft, die gerade erst verkündete Aufstockung um 25 Mio. Euro sei eine Erhöhung "für das zweite Halbjahr 2017" - und die Kulturstaatsministerin hatte ihrerseits ja bereits eine mögliche weitere Erhöhung in den Raum gestellt, wenn nicht gar implizit als hochwahrscheinlich tituliert.So oder so - Blienert bezeichnete den DFFF nicht rundheraus als überholt, bemerkte aber doch, dass er "ein gutes Modell gewesen" sei, das nun weiterentwickelt werden müsse, um wirklich nachhaltige Förderung zu ermöglichen. Womit er zwar sicherlich nicht unrecht hat. Denn Erhöhung hin oder her: Der DFFF weist nicht zuletzt dank seiner Deckelung nach wie vor erhebliche Nachteile gegenüber Anreizsystemen wie jenem Großbritanniens auf - und die Querelen der vergangenen Jahre waren nicht unbedingt geeignet, das Vertrauen in die Verlässlichkeit dieser Förderung zu erhöhen. Querschüsse innerhalb der Koalition, so viel steht fest, sind aber auch nicht gerade das probateste Mittel, um für dieses Instrument zu werben.Doch wie soll die Zukunft der Anreizförderung aussehen? Konkrete Vorstellungen präsentierte Blienert nicht, machte jedoch klar, wie ernst seine Partei das Thema grundsätzlich nimmt. Bester aktueller Beweis dafür ist die vom Bundeswirtschaftsministerium beauftragte und unlängst vorgestellte Studie, die nach den Worten des filmpolitischen Sprechers "ein Meilenstein für die Zukunft der Filmbranche" sei. Was, daran kann es wohl kaum einen Zweifel geben, nur dann zutrifft, wenn auf Basis der überaus klaren Fakten nun auch tatsächlich echte Initiativen folgen.Auch das Kino selbst streifte Blienert in seiner kurzen Keynote - und er betonte, wie sehr dieser besondere Ort der SPD am Herzen liege. Zwar verfüge man in Deutschland über eine "ausgesprochen gute Kinolandschaft", allerdings sei diese gerade im europäischen Vergleich und mit Blick auf die Präsenz des Kinos in der Fläche "noch ausbaufähig". Fehlen durfte bei dieser Veranstaltung natürlich auch die zumindest knappe Auseinandersetzung mit aktuellen (geo)politischen Entwicklungen nicht - wobei weder das Wort "AfD", noch "Trump" fiel. Musste es auch nicht.Zustimmen kann man Blienert ohnehin nur, wenn er einforderte, gerade in diesen Zeiten Räume für künstlerische Freiheit zu schaffen. Für Filme, die den Finger in die Wunde legen, die Mut machen und die Haltung zeigen. Ein Wunsch, den im Anschluss auch der Vorsitzende des SPD-Kulturforums, Thorsten Schäfer-Gümbel, zur Einleitung eines Gesprächs mit Regisseurin Feo Aladag (" Die Fremde ") und Burhan Qurbani (" Wir sind jung. Wir sind stark ") äußerte. Nun, an diesen beiden Filmemachern soll es sicherlich nicht scheitern. Vielleicht erwärmt sich die Politik im Gegenzug für die Bitte, Film als Kulturgut gerade auch in der medialen Erziehung ernster zu nehmen?Marc Mensch

Quelle: Blickpunkt:Film

