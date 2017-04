Mehr Transparenz beim German Motion Picture Fund

Großansicht "You Are Wanted" zählte zu den ersten vom GMPF unterstützten Projekten (Bild: Pantaleon Films/Warner Bros.) "You Are Wanted" zählte zu den ersten vom GMPF unterstützten Projekten (Bild: Pantaleon Films/Warner Bros.)

"Acht Tage" (NeueSuper): 1.926.249,83 Euro

"Berlin Station - Staffel 2" (39. Babelsberg Film / Paramount Overseas Productions): vier Mio. Euro

Mit konkreten Förderzahlen hielt das Bundeswirtschaftsministerium im ersten Jahr des German Motion Picture Fund hinter dem Berg - Projekte wurden genannt, Summen jedoch auch auf Rückfrage nicht. Das hat sich nun geändert - und es zeigt sich schon jetzt, wie hoch die Nachfrage ist. Tatsächlich überstieg die Bewilligungssumme in 2016 den Topf von zehn Mio. Euro deutlich - der konsequenter Weise voll ausbezahlt wurde.Gemäß der nun veröffentlichten Informationen wurden 2016 Zuschüsse in folgender Höhe bewilligt:2017 wurden bislang laut BMWi folgende Zuschüsse gewährt:Auf der Website des BMWi heißt es dazu: "Der GMPF ist erfolgreich gestartet: Das Fördervolumen in Höhe von 10 Millionen Euro würde im Jahr 2016 vollständig ausgezahlt. Insgesamt acht Projekte wurden gefördert, darunter sieben Serienprojekte. (...) Gefördert werden international koproduzierte Filme mit hohen Herstellungskosten und Ausgaben in Deutschland sowie hochkarätige, international vermarktbare Serien auf Bundesebene. Das Förderprogramm setzt einen besonderen Anreiz, digitales Filmschaffen in Deutschland umzusetzen und trägt dazu bei, den Filmstandort Deutschland international besser zu bewerben und insbesondere im Vergleich zum europäischen Ausland attraktiver zu machen. Damit leistet das BMWi einen Beitrag zur Stärkung der mittelständischen Filmwirtschaft und zur Sicherung der Qualität und Vielfalt des deutschen Films."Verwiesen wird auf der neu bestückten Website einmal mehr auf die filmwirtschaftliche Studie des BMWi. Sie zeige die signifikante Verflechtung der Filmwirtschaft mit anderen Branchen auf. Für jeden Euro Bruttowertschöpfung, der aus der Filmwirtschaft resultiert, würden 1,60 Euro an Wertschöpfung in der gesamten Volkswirtschaft realisiert.

Quelle: Blickpunkt:Film

