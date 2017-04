"Mehr Mut und neue Finanzierungsmodelle"

Großansicht "Animation ist heute omnipräsent", meinen Ulrich Wegenast, künstlerischer Geschäftsführer (l.), und Dittmar Lumpp, Geschäftsführer Organisation und Finanzen, Film- und Medienfestival gGmbH (Bild: Internationales Trickfilm Festival Stuttgart) "Animation ist heute omnipräsent", meinen Ulrich Wegenast, künstlerischer Geschäftsführer (l.), und Dittmar Lumpp, Geschäftsführer Organisation und Finanzen, Film- und Medienfestival gGmbH (Bild: Internationales Trickfilm Festival Stuttgart)

Großansicht Der Schlossplatz in Stuttgart ist eine der Locations beim Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart (Bild: Interntaionales Trickfilm Festival Stuttgart) Der Schlossplatz in Stuttgart ist eine der Locations beim Internationalen Trickfilm Festival Stuttgart (Bild: Interntaionales Trickfilm Festival Stuttgart)

: Die Situation der Animationsbranche hat sich in den letzten Jahren sicher nicht signifikant verbessert. Es wird sehr um die Sicherstellung der bisherigen Produktionsvolumina gerungen, die nach dem Ende des Neuen Marktes deutlich abgenommen haben. Unser Bestreben als Veranstalter des Internationalen Trickfilm Festivals (ITFS) und des Animation Production Days (APD) ist es, die Branche in ihrer Wahrnehmung und bei der nationalen und internationalen Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen. Dabei geht es um die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die sich aus den tradierten Ko-Produktionsmodellen zwischen Produzent und Sendern lösen und neue Chancen nutzen, die sich durch die Möglichkeiten im Internet und andere Anwendungen etwa in Erlebnisparks ergeben.: Wir haben tatsächlich eine besondere Situation im deutschen Film im Bereich Animation, der in der Kinoauswertung sehr erfolgreich ist, und international eigentlich den stärksten Bereich der deutschen Filmwirtschaft ausmacht, wie die Statistiken von German Films belegen. Beim Blick auf die Vermarktung und Rechteauswertung gibt es viele Beispiele dafür, dass Filme in nahezu alle Territorien verkauft wurden, was im Realfilmsektor kaum gelingt. Natürlich gibt es auch dort immer Achtungserfolge, aber bei der Animation gelingt das mit einer Konstanz, die wir sonst nicht kennen. Das heißt aber in der Konsequenz: Die Wahrnehmung des Animationsfilm ist in Deutschland eine schlechtere als international.: Ja, das stimmt. Aber wenn wir uns diese Neugründungen ansehen, dann handelt es sich dort häufig um ein erweitertes Bild von Animation. Wir reden dann auch über Special Effects und über die hervorragend ausgebildeten Kreativen in diesem Bereich. Wenn wir eine gesunde Basis suchen für die nationale wie internationale Wettbewerbsfähigkeit, dann sehen wir, dass sich unsere Talente in diesen Bereichen hervorragend schlagen und gesuchte Fachleute sind. Nachdem die Ausbildung in allen Bundesländern stark nach vorne gebracht wurde, fehlt es nun an einem sich selbst tragenden Produktionsvolumen in Deutschland. Hier versuchen wir mit dem APD zu helfen, bei dem wir Projekte schon in der frühen Entwicklungsphase nationalen wie internationalen Playern vorstellen.: Dafür gibt es natürlich auch schon Beispiele. Aber das Volumen an Serienproduktion ist überschaubar. Die Königsdisziplin ist nach wie vor der Langfilm, denn die Produktion von heimischen Animationsserien ist meist abhängig von den deutschen Fernsehsendern. Wenn die sich nicht engagieren, sind sie schwierig zu realisieren. Beim Realfilm steckt da eine größere Power dahinter. Der Animationsfilm wird immer wieder auf das Kinderprogramm reduziert. Da kommen in Deutschland maximal drei bis vier Sender in Frage, wovon nur einer, nämlich Kika , ansatzweise produziert. Man muss heute in der Tat die gesamte Bandbreite im Auge haben: Kino, Serie, möglichst transmedial mit allen Applikationen.: Unabhängig von den Filmprojekten spüren wir, dass ITFS und APD als Plattform wahrgenommen und gesucht werden. So ist etwa Amazon als einer unserer neuen Partner auf dem Festival an Content interessiert und wirkt über einen Onlinewettbewerb aktiv an Vermarktungsschritten mit. Die ausschließliche Fixierung auf den Langfilm kann man aus Markenbildungsgründen verstehen, aber im Onlinebereich zeigt sich gerade, dass sich Spielfilmproduzenten mit prominent besetzten Serien neue Märkte erkämpfen. Gerade die Animation hätte hier hervorragende Voraussetzungen, weil sie sich sprachunabhängig leicht vermarkten lässt. Hier muss auch ein Umdenken der Produzenten stattfinden. Dass Amazon für die Stiftung eines Preises so viel Geld bei uns investiert, hat natürlich einen merkantilen Hintergrund. Das sind die positiven Zeichen, die wir ins Bewusstsein rücken wollen, um Anstöße für die Stoffentwicklung zu geben.: Das sind allerdings ausländische und nicht deutsche Produktionen. Natürlich geht es neben Finanzierung und Vertrieb immer um Stoffentwicklung. Deutsche Produzenten sind durchaus nachvollziehbar im Langfilmbereich mit ihren Themen sehr stark im Bereich Grund- und Vorschule unterwegs, weil sich das bei der Markenentwicklung als wirtschaftlich tragfähiges Modell erwiesen hat. Aber um in die Kategorie des Family-Entertainments vorzustoßen, muss man auch Erwachsene ansprechen oder zumindest die Familie als Ganzes. Nur, wer finanziert die Entwicklung solcher Animationsstoffe?: Es sind immer noch die Nachwirkungen des Absturzes des Neuen Marktes. Die Bereitschaft, sich zu engagieren, ist bei vielen Investoren nicht im erforderlichen Maß zurück gekehrt. Deswegen bedarf es neuer Finanzierungsmodelle, bei denen die neuen Player eine Rolle spielen. Die Produktionsfirmen müssen sehen, wie sie ihre eigenen Projekte finanziert bekommen oder wie sie als Dienstleister auftreten. Es gibt da ein Beispiel beim APD mit MovieBrats Pictures aus Berlin, die für den chinesischen Markt als Dienstleister und Ko-Produzent arbeiten. Oder nehmen Sie Reliance aus Indien, einer der größten Konzerne weltweit, der über Reliance Media Works Digital Domain aus der Portokasse gekauft hat. Es gibt durchaus Investoren im Ausland, die man nach Deutschland führen kann, weil hier besondere qualitative Aspekte gegeben sind. Die arrivierten Produzenten bei uns zielen auf den Kindermarkt, weil sie wissen, dass ihr Investment hier wieder zurückfließt. Für den nächsten Schritt hin zu Family Entertainment und Erwachsenenanimation braucht es nochmal mehr Mut und neue Finanzierungsmodelle.: Zumindest eine Tendenz zeichnet sich ab: Für unseren Langfilmwettbewerb wurden dieses Mal 70 Prozent Animationsfilme für ein erwachsenes Publikum eingereicht und nur 30 Prozent für Kinder. Bisher war das genau umgekehrt, vielleicht ein Indiz für die Endlichkeit des reinen Kindermarkts. Wir haben etwa 50 bis 55 Einreichungen aus aller Welt, und diese Umkehrung finde ich auffällig. Auch beim APD überwiegen Projekte für ein erwachseneres Publikum. Man spürt also einen gewissen Wandel. Gute Filme wie " Molly Monster ", " Mullewapp " oder auch " Ritter Rost " und ihre Sequels haben im Kino zuletzt nicht mehr so funktioniert.: Das fragen sich die Produzenten wahrscheinlich auch. Sicher ist das eine Frage, wie die Filme platziert werden. Es gibt für Kinderfilme sehr eingeschränkte Zeitfenster, und wenn ein Film nicht sofort funktioniert, fliegt er schnell wieder aus den Kinos. Dieses und letztes Jahr war es schwierig für den reinen Kinderanimationsfilm. " Die Häschenschule " schlägt sich gerade wieder besser. Es liegt wohl auch am Internet. Kinder werden vor YouTube gesetzt - das ist einfacher und schneller als ein Kinobesuch. Aber das sind Vermutungen. Man kann konstatieren, dass der deutsche Kinderanimationsfilm stagniert, dafür finden die großen Family-Entertainment-Blockbuster wie " Zoomania " ein breites Publikum, das bereit ist, für sie ins Kino zu gehen.: Wir haben uns dieser Initiative gerne angeschlossen. Initiiert und konzipiert wurde sie von Frau Reichert-Facilides und der Produzentenallianz, der AG Animationsfilm und uns. Dass dabei alle Beteiligten an einem Strang ziehen und sich nicht als als rivalisierende Verbände sehen, stiftet aus unserer Sicht Hoffnung. Wir meinen, dass jeder Produzent nur dadurch weiter kommt, dass er seine Projekte frühzeitig strukturiert, mit den verschiedensten Formaten plant und sich mit nationalen wie internationalen Marktteilnehmern darüber auseinandersetzt. Die Branche lernt, dass es darauf ankommt, die zum Teil auch schwachen Kräfte zu bündeln. Politik und Förderung lässt sich so zeigen, dass wir als Animationsbranche um Anerkennung ringen und selbst dafür sorgen, dass wir international vorankommen. Im nächsten Schritt geht es auch um eine alte Forderung, nämlich einen Deutschen Filmpreis auch für den Bereich Animation auszuloben. Das ist unabdingbar, um der Branche in ihrer Wahrnehmung und in der Außendarstellung zu helfen.: Unser Ansatz war immer, dass Animation mehr als Kinderfilm ist, ohne dass wir dabei hochwertige Animationsfilme für Kinder außen vor lassen. Das spiegelt sich in unserem Motto wieder: "Animation Without Borders", das ja einen Vielklang hat. Zum einen soll es Animationsproduzenten und -kreative ermuntern, über die Plattformen hinauszudenken, Stichpunkt: neue Geschäftsmodelle, neue Vertriebskanäle. Das Thema Virtual Reality spielt bei uns natürlich auch eine Rolle. Die Grenzen werden hier fließend. Viele VR-Projekte sind mehr in der GameZone angesiedelt als beim Kinofestival. Wir haben Player vor Ort wie Google Spotlight Stories, die mit "Pearl" den ersten oscar-nominierten VR-Film hatten. Aber auch weitere Player, die mit ihrem Vertrieb und ihrer finanziellen Power für Content die Zukunft bestimmen, präsentieren sich auf dem Festival.: Wir pflegen natürlich das klassische Kino und die Serie, aber wir haben viele Schnittstellen zu anderen Bereichen. Für Animationsproduzenten ist es heute wichtig, auf mehreren Bühnen und Plattformen zu spielen. Das wirkt sich schon bei den Studiopräsentationen aus, zumal bei einem Studio wie Google Spotlight Stories. Wichtig ist uns auch die Schnittstelle zu Games. Wir vergeben den Animated Games Award, weil Animationsproduktionsfirmen zunehmend auf beiden Hochzeiten tanzen. Es gab dieses Jahr ca. 2000 Einreichungen aus 88 Ländern, das zeigt, welches Standing wir als internationales Festival haben. Schwerpunkt ist das eher kleine Animationsland Kroatien, das aber sehr aktiv ist und über eine frische, junge Produktionslandschaft verfügt.: Im Kontext der vier Veranstaltungen spiegelt sich die Offenheit gegenüber unterschiedlichen Formaten. Es ist nicht nur ein klassisches Kinofestival, sondern die Ränder, Games, Werbung usw., machen zunehmend einen großen Teil aus. Wir versuchen auch den Austausch mit anderen Weltregionen des Animationsfilms zu befördern, und da sind China, Japan, Kanada und die USA von großer Bedeutung. Wir würdigen auch die Tradition des Animationsfilm mit einer Retrospektive zu Thilo Graf Rothkirch, der für den deutschen Animationsfilm viel getan hat. Uns ist wichtig, in die Zukunft zu schauen, um neue Tendenzen im Bereich VR, Games und Online zu thematisieren, und gleichzeitig die Tradition zu bewahren.: Insgesamt hat sich Stuttgart mit dem ITFS als Publikumswettbewerb, dem Animation Production Day als reiner B2B-Veranstaltung, mit der FMX als internationalem Kongress für Special Effects und virtuelle Effekte und dem neu hinzu gekommenen Werbefilmfestival Spotlight als internationaler Treffpunkt sehr entwickelt. Die Besucher aus dem Ausland haben sich signifikant erhöht. Wir sind beim Trickfilmfestival inzwischen bei 80 bis 90 Tsd. Zuschauern, die FMX hat etwa 6000 Besucher, die zu zwei Dritteln aus dem Ausland kommen, beim APD ist es ähnlich, wobei es uns hier nicht um die große Zahl sondern um die richtigen Teilnehmer geht. Der APD ist heute unumstritten die Lead-Veranstaltung für die Animationsbranche in Deutschland.: Animation gibt es ja im Kern überall. Filme, Serien, Games, Virtual Reality, Augmented Reality und viele weitere Anwendungen sind heute selbstverständlich und nehmen bei uns immer mehr Platz ein. Sie stellen für alle Produzenten, Programmschaffenden und Rechteentwickler geschäftliche Chancen dar. Wir haben in den letzten zehn Jahren erlebt, dass das Trickfilmfestival aus einer Nischen- zu einer zentralen Veranstaltung der Branche gewachsen ist. Das hat auch damit zu tun, das Animation heute omnipräsent ist. Es gibt eben nicht nur das klassische Co-Produktionsgeschäftsmodell. Wenn sich die Branche dieser Herausforderung stellt, noch mehr Chancen erkennt und wahrnimmt, sehen das Festival aber auch die Branche sehr guten Zeiten entgegen.Ulrich HöcherlAnfang Mai stehen Stuttgart und der Medienstandort Baden-Württemberg wieder ganz im Zeichen der Animation. Vom 2. bis 7. Mai findet dort das 24. Internationale Trickfilm-Festival, das weltweit als eines der wichtigsten Festivals für Animation gilt. Am 4. und 5. Mai wird es ergänzt durch den Animation Production Day, die gemeinsame Businessplattform von ITFS und FMX. Parallel wird vom 2. bis 5. Mai die 22. FMX, die Konferenz für Animation, Effects, VR, Games und Transmedia veranstaltet. Neu hinzu gekommen ist die Spotlight 2017, das Festival für Bewegtbildkommunikation, das erstmals mit dem Animated Com Award des ITFS kooperiert.

Quelle: Blickpunkt:Film

