Mehr Dolby Atmos bei Kinopolis

Großansicht Im Kinopolis Aschaffenburg wurden die Arbeiten mittlerweile abgeschlossen (Bild: Kinopolis/Aljona Schiparnjow) Im Kinopolis Aschaffenburg wurden die Arbeiten mittlerweile abgeschlossen (Bild: Kinopolis/Aljona Schiparnjow)

Nach den hervorragenden Erfahrungen, die Kinopolis mit den bestehenden Dolby-Atmos-Installationen in Gießen und München gemacht hat, werden pünktlich zum Start von " ES " die jeweils größten Säle in vier weiteren Standorten entsprechend umgerüstet sein. Bereits 2013 entschied sich die Kette im damals neu eröffneten Kinopolis Gießen für die erste Dolby-Atmos-Installation, im vergangenen Jahr folgte dann der Premierensaal (m)K6 im Münchner Flaggschiff, dem Mathäser Laut einer Pressemitteilung gaben nicht zuletzt die "begeisterten Rückmeldungen der Gäste" den Ausschlag dafür, Dolby Atmos an vier weitere Standorte zu holen. Während die Installationen im jeweils größten Saal der Kinopolis-Häuser Bonn-Bad Godesberg und Aschaffenburg bereits vor Kurzem abgeschlossen wurden, werden die Arbeiten im Premierensaal des Kinopolis Main-Taunus und des Kinopolis Rhein-Neckar in den nächsten Tagen fertiggestellt sein. Die Umrüstung liegt an sämtlichen Standorten in der Hand von CinemaNext , gesetzt wird auf Komponeneten von QSC. Insgesamt verbaute CinemaNext an den vier Standorten über 200 Lautsprecher, davon alleine 57 im Kinopolis Main-Taunus."Wir werden alle Umbauten vor dem Start von 'ES' abgeschlossen haben und mit dem neuen Blockbuster der Warner eröffnen", so Kinopolis-Geschäftsführer Gregory Theile . "Spätestens nach der erfolgreichen Wiedereröffnung des (m)K6 Kinosaals im Mathäser und den fantastischen Reaktionen des Publikums war mir klar, dass wir weitere Kinostandorte auf Dolby Atmos umrüsten werden. Zu einem perfekten Kinoerlebnis gehört einfach ein großartiges Sounderlebnis und Dolby Atmos setzt in dieser Hinsicht Maßstäbe. Insofern sind wir glücklich und stolz, nunmehr sechs unserer größten Standorte mit Dolby Atmos ausgerüstet zu haben und sind uns sicher, dass unsere Gäste die aufwändige Umrüstung honorieren und begeistert annehmen werden."

Quelle: Blickpunkt:Film

