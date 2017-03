Mediengruppe RTL Deutschland verhilft RTL Group zu Rekordzahlen

Großansicht Anke Schäferkord und Guillaume de Posch präsentierten letztmalig gemeinsam die Jahreszahlen der RTL Group Anke Schäferkord und Guillaume de Posch präsentierten letztmalig gemeinsam die Jahreszahlen der RTL Group

Die RTL Group hat das Jahr 2016 erneut mit Rekordzahlen abgeschlossen. Wie der Konzern heute bekannt gab, stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 6,237 Mrd. Euro; das Ebitda lag mit einem neuen Rekordwert von 1,205 Mrd. Euro um 3,3 Prozent über dem des Vorjahres. Aufgrund höherer Steuerzahlungen ging der Nettogewinn dagegen um 8,7 Prozent auf 720 Mio. Euro zurück.Als Grund für den Umsatz- und Ebitda-Anstieg nennt die RTL Group vor allem Zuwächse bei der Mediengruppe RTL Deutschland und im Digitalgeschäft. So konnte die Mediengruppe RTL Deutschland mit 705 Mio. Euro, das sind 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr, einen neuen Rekordwert beim Ebitda erzielen. Damit hat das deutsche TV-Geschäft der RTL Group sein Ebitda seit 2007 (329 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Auch die französische M6-Gruppe erzielte mit 252 Mio. Euro - das entspricht einem Zuwachs von 22,9 Prozent im Vergleich zu 2015 - einen neuen Rekordwert beim Ebitda. Höhere Programmkosten bedingt durch die Übertragung der Fußball-Europameisterschaft wurden hier durch einen positiven Effekt in Höhe von 42 Mio. Euro aus dem Auslaufen des M6-Mobile-Vertrags mehr als kompensiert. Auch FremantleMedia erzielte aufgrund höherer Contenterlöse eine Steigerung des Ebitda um 6,8 Prozent auf 110 Mio. Euro. Einzig in den Niederlanden büßte beim Ebitda (85 Mio. Euro) aufgrund sinkender TV-Werbeerlöse, höherer Programmkosten und Anfangsverlusten beim Start der SVoD-Plattform Videoland 15,8 Prozent ein.Die Erlöse aus dem Digitalgeschäft der RTL Group stiegen im Jahresvergleich um 31,9 Prozent auf 670 Mio. Euro an und betragen damit bereits mehr als zehn Prozent des gesamten Konzernumsatzes. Hierzu trugen auch die Mediengruppe RTL Deutschland, M6 und RTL in den Niederlanden mit Wachstumsraten bei den Video-Werbeumsätzen von 106, 37 und 31 Prozent bei.In einem letzten gemeinsamen Statement zu den Geschäftszahlen als Co-CEOs der RTL Group erklärten Anke Schäferkordt und Guillaume de Posch : "2016 war ein weiteres Rekordjahr für die RTL Group. Wir haben unser Wachstum fortgesetzt, bei Umsatz und Ebitda Rekordwerte erzielt und gleichzeitig in unseren drei wichtigsten Geschäftsbereichen - Mediengruppe RTL Deutschland M6 und FremantleMedia - höhere operative Gewinne erzielt. Die Mediengruppe RTL Deutschland hat im fünften Jahr hintereinander einen Rekordgewinn erzielt und erstmals die 700-Mio.-Euro-Marke übertroffen. M6 hat finanziell von einem Einmaleffekt und bei den Zuschauermarktanteilen von der Fußball-Europameisterschaft profitiert. Wir machen mit unserem Geschäft richtig Geld, was uns die Mittel für zwei Dinge einbringt: weitere Investitionen und Dividendenzahlungen an unsere Aktionäre."Für das laufende Jahr rechnet die RTL Group mit einer Umsatzsteigerung zwischen 2,5 und fünf Prozent sowie einem Ebitda auf Vorjahresniveau.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen