Mediengruppe RTL Deutschland kann Rekordhalbjahresergebnis fast halten

Die CEOs der RTL Group: Guillaume de Posch und Bert Habets

Die Mediengruppe RTL Deutschland hat im ersten Halbjahr ein Ebitda von 365 Mio. Euro erzielt und damit ihren Rekordhalbjahresgewinn aus dem Vorjahr von 368 Mio. Euro nur knapp verfehlt. Das geht aus den jetzt veröffentlichten Geschäftszahlen der RTL Group hervor. Als Grund für die positive Entwicklung nennt die RTL Group, dass RTL in Deutschland stabile Werbeeinnahmen verzeichnen konnte, während der Gesamtmarkt um zwei bis drei Prozent unter dem Vorjahreswert lag. Insgesamt verzeichnete die Mediengruppe RTL Deutschland einen Anstieg des Halbjahresumsatzes um 36 Mio. Euro.Zusammen mit dem Digitalgeschäft (plus 125 Mio. Euro), der M6-Gruppe in Frankreich (plus 16 Mio. Euro) und FremantleMedia (plus 30 Mio. Euro) führte der Umsatzanstieg bei der Mediengruppe RTL Deutschland dazu, dass der Gesamtumsatz der RTL Group im ersten Halbjahr 2017 um 3,5 Prozent auf 2,978 Mrd. Euro anstieg. Davon entstammten nur noch 48,7 Prozent aus dem reinen TV-Werbegeschäft.Das Ebitda der RTL Group lag mit 626 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2017 um 7,8 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums, in dem sich ein Einmaleffekt, resultierend aus dem schrittweisen Auslaufen eines Mobilvertrags für die französische M6-Gruppe, positiv bemerkbar gemacht hatte.Die RTL-Group-Doppelspitze Guillaume de Posch und Bert Habets zeigte sich mit dem Verlauf des ersten Halbjahres 2017 zufrieden: "In den vergangenen fünf Jahren haben wir unsere Erlöspotenziale verändert, indem wir in das schnell wachsende Video- und Werbetechnikgeschäft investiert haben, die Produktion von hochwertigen Dramaserien vorangetrieben haben und Möglichkeiten für Plattformumsätze für unsere TV-Sender entwickelt haben. Die guten Finanzergebnisse für das erste Halbjahr 2017 unterstreichen deutlich die Wichtigkeit - und den Erfolg - unserer gesamten Videostrategie. Obwohl der Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2016 schwierig ist, ist die RTL Group weiter gewachsen und hat eine sehr gesunde Ebitda-Marge von 21 Prozent erzielt."Für das Gesamtjahr rechnet man bei der RTL Group weiterhin mit einem Umsatzanstieg zwischen 2,5 und fünf Prozent und einem Ebitda auf Vorjahresniveau.

Quelle: Blickpunkt:Film

