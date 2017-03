Medienboard präsentiert weitere Stipendiaten für Austauschprogramm

Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat fünf weitere Regisseure benannt, die sich im Rahmen der Artist-in-Residence-Programme bei der Entwicklung ihrer Filmprojekte fern der Heimat inspirieren lassen können. Premiere feiert dabei der Austausch zwischen Berlin und Toronto.Der Kanadier Andrew Cividino (" Sleeping Giant ") verbringt 2 Monate in Berlin, um die Arbeit an seinem Science-Fiction-Drehbuch fortzusetzen. Auf Einladung des Toronto International Film Festival wird Regisseurin und Autorin Helene Hegemann (" Axolotl Overkill ") in Kanada unter anderem an einer TV-Serie über Berlins Avantgarde-Theaterszene der 1990er arbeiten.Innerhalb der im Herbst 2016 gestarteten Zusammenarbeit von Medienboard und Filmlab Palestine kommt erstmals eine palästinensische Regisseurin für drei Sommermonate nach Berlin: Rama Mari ("Izriqaq") wird hier einen Kinofilm vorbereiten.Bereits etabliert ist das Austauschprogramm Berlin-Guanajuato (Mexiko). Filmemacher Joaquin del Paso schlägt für ein Vierteljahr seine Zelte in der deutschen Hauptstadt auf. Der Mexikaner hat 2016 im Berlinale Forum seine Tragikomödie "Maquinaria Panamericana" präsentiert. Im Gegenzug fliegt Regisseur und Kameramann Jan Zabeil (" Drei Zinnen ") nach Mexiko. Der Absolvent der Babelsberger Filmuniversität "Konrad Wolf" entwickelt momentan ein Projekt, das den Mauerfall aus der Sicht von zwei minderjährigen US-Amerikanern erzählt.Bereits zur Berlinale wurden die diesjährigen Berlin-Tel-Aviv-Residenten präsentiert. Der Berliner Filmemacher Axel Koenzen wird auf Einladung des Israel Film Fund drei Monate in Tel Aviv leben und arbeiten. Im Gegenzug kommt der junge Autor-Regisseur Ehab Tarabieh für ein Vierteljahr nach Berlin. Organisiert werden die Berlin-Aufenthalte durch das Nipkow-Programm, das die Residenten der insgesamt sieben Medienboard-geförderten Programme in der Hauptstadtregion betreut. Die Stipendien umfassen Reisekosten und Unterkunft, ein monatliches Taschengeld sowie professionelle Unterstützung beim Networking innerhalb der Filmbranche des jeweiligen Gastlandes."Wir wünschen allen Artists-in-Residence einen inspirierenden Aufenthalt! Vielen Dank an unsere Partner - mit ihrer Hilfe können Filmschaffende aus der Region neue Eindrücke im Rahmen eines Auslandsstipendiums gewinnen", so Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus

