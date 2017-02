Medienboard: 800.000 Euro für "Deutschland 86"

Großansicht Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus

5,5 Mio. Euro für insgesamt 41 Projekte, so lautet die Bilanz der ersten Fördersitzung des Medienboard Berlin-Brandenburg im Jahr 2017. Mit 800.000 Euro ging die höchste Einzelsumme an "Deutschland 86", die von Ufa Fiction produzierte Fortsetzung der RTL -Serie "Deutschland 83" , die 2018 zunächst bei Amazon Prime Video, anschließend bei RTL zu sehen sein wird.Die höchste Förderung eines Kinofilms geht mit 700.000 Euro an Peter Segals SciFi-Thriller "Inversion" ( Studio Babelsberg ). Philipp Stölzls Musical "Ich war noch niemals in New York" ( Ziegler Film ) wurden 600.000 Euro zugesprochen."Gerne würden wir als Förderer in diesem Jahr wieder große Stoffe von deutschen Regisseurinnen unterstützen. In der ersten Sitzung lag uns jedoch leider kein höher budgetiertes Projekt einer deutschen Filmemacherin vor. Wir hoffen, dass sich das im Laufe des Jahres ändert", erklärt Medienboard-Geschäftsführerin Kirsten Niehuus Zur Förderung eingereicht waren aktuell 78 Projekte mit einer Antragssumme in Höhe von rund 18,2 Mio. Euro.Alle aktuellen Medienboard-Förderungen im Überblick

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen