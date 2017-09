"Medicus"-Fortsetzung kommt

Großansicht "Der Medicus" begeisterte alleine in den deutschen Kinos über 3,6 Mio. Besucher (Bild: Universal) "Der Medicus" begeisterte alleine in den deutschen Kinos über 3,6 Mio. Besucher (Bild: Universal)

27 Jahre hat Wolf Bauer die UFA-Gruppe als Geschäftsführer geleitet, bevor er sie plangemäß am 1. September in die Verantwortung seines Nachfolgers Nico Hofmann übergab. Und tatsächlich hat " Der Medicus ", der mit über 3,6 Mio. Besuchern zu einem der größten deutschen Kinohits 2013/2014 avancierte, durchaus Einfluss auf Bauers Entscheidung gehabt, diesen Weg zu gehen. Denn wie er im Interview mit Blickpunkt: Film verriet, sei die Arbeit an "Der Medicus" eine so schöne Erfahrung gewesen, dass er im Lauf der Produktion den Entschluss gefasst habe, wieder selbst produzentisch zu arbeiten.Der UFA bleibt Bauer indes treu, er wird demnach als Produzent exklusiv für sie tätig sein - mit einer Hauptausrichtung auf "High-End-Drama", auf "große filmische Erzählungen". Und schon das erste geplante Projekt lässt aufhorchen. Denn es handelt sich um die Fortsetzung des bereits angesprochenen Blockbusters. Dazu Bauer gegenüber Blickpunkt: Film:"Natürlich werde ich als erstes 'Der Medicus 2' produzieren. Dafür werden wir das letzte Kapitel des Romans, das wir im ersten Teil nicht erzählt haben, als Grundlage nehmen. Mit Jan Berger und Philipp Stölzl möchte ich bis Ende des Jahres das Drehbuch fertig haben und Anfang 2019 die Produktion umsetzen."

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen