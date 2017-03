MDR ordert Nachschub aus der Sachsenklinik

Großansicht 126 neue Folgen von "In aller Freundschaft" werden ab September gedreht (Bild: MDR/Saxonia/Tom Schulze) 126 neue Folgen von "In aller Freundschaft" werden ab September gedreht (Bild: MDR/Saxonia/Tom Schulze)

Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft" zählt zu den beständigsten Programmmarken der ARD . Die dienstags um 21.05 Uhr im Ersten ausgestrahlte Weekly erreichte im vergangenen Jahr durchschnittlich 17,5 Prozent Marktanteil.Nun stimmte der Rundfunkrat des verantwortlichen MDR der Fortsetzung der Serie mit drei weiteren Staffeln zu. Mit den 126 neuen Folgen ist der Nachschub für weitere drei Jahre gesichert.Die Produktion der Saxonia Media ist seit 1998 Bestandteil des Hauptprogramms im Ersten. Seit 2016 läuft der Ableger "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" im Vorabendprogramm des Ersten.Die Dreharbeiten der neuen Staffeln finden von September 2017 bis August 2020 in den Studios und der Umgebung der Media City Leipzig sowie an Originalschauplätzen in und um Leipzig statt. Die Ausstrahlung ist für die Jahre 2018 bis 2020 vorgesehen.

Quelle: Blickpunkt:Film

