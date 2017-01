MDR bündelt kommerzielle Aktivitäten

Großansicht MDR-Intendantin Karola Wille (Bild: MDR/Martin Jehnichen) MDR-Intendantin Karola Wille (Bild: MDR/Martin Jehnichen)

In Anlehnung an die Beteiligungsstrukturen anderer ARD -Anstalten will der MDR seine Tochterfirmen MDR-Werbung GmbH und Drefa Media Holding im kommenden Jahr unter einem Dach zusammenfassen. Das erklärte Intendantin Karola Wille heute im MDR-Rundfunkrat. Das neu entstehende Unternehmen, das derzeit den Arbeitstitel MDR Media trägt, soll seinen Sitz in Erfurt haben. Damit wird dem MDR-Staatsvertrag, wonach die MDR-Werbetochter ihren Sitz in der thüringischen Hauptstadt haben soll, weiter entsprochen.Die MDR-Werbung GmbH kümmert sich aktuell um die Vermarktung von Werbung und Sponsoring in den Rundfunk- und TV-Angeboten des MDR, während in der Drefa Media Holding die mittelbaren Beteiligungen des MDR gebündelt sind. Durch die Zusammenlegung beider Unternehmen will man künftig die mediale Wertschöpfungskette nahezu vollständig abbilden und die entsprechenden Dienstleistungen nach einer einheitlichen Strategie ausrichten. Darüber hinaus könnten geschäftsfeldübergreifende Projekte effizient aus einer Hand durchgeführt werden. Auch ist die Entwicklung neuer Geschäftsfelder wie beispielsweise Digitale Dienstleistungen wie Games und Apps geplant, heißt es in einer Pressemitteilung des MDR.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema TV Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen