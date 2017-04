MDM vergibt mehr als 4,2 Mio. Euro

In ihrer jüngsten Förderrunde hat die Mitteldeutsche Medienförderung für 32 Projekte Mittel in Höhe von insgesamt 4,262 Mio. Euro beschlossen. Zweimal wurde die aktuelle Fördersumme von 600.000 Euro vergeben: Pandora Film erhält sie für "Gundermann" , in dem Andreas Dresen die Geschichte von Gerhard Gundermann, dem "singenden Baggerfahrer aus der Lausitz", erzählt. Gundermann arbeitete in den 1970er Jahren im Braunkohleabbau, stieg nach der Schicht auf die Bühne, war inoffizieller Mitarbeiter der Stasi und wurde nach der Wende zur musikalischen Stimme einer ganzen Generation. Stephan Wagner inszeniert in "Weihnachten sind wir tot" Carte Blanche Film ), der von der MDM ebenfalls 600.000 Euro an Fördermitteln zugesprochen bekommen hat, die Geschichte seines Drehbuchautors Cosmo Berger: 1984 war Claus Berger von seinem eigenen Vater, einem hohem Stasi-Offizier, verraten und wegen Landesverrats zu acht Jahren Haft in Bautzen verurteilt worden. Dort lernt er Rolf Brücker kennen, der wegen Republikflucht inhaftiert ist. Die beiden freunden sich an und werden 1989 zu den Köpfen eines Gefängnisaufstands.400.000 Euro hat die MDM Sharon von Wietersheims "Immenhof - Das Abenteuer eines Sommers" ( Rich and Famous Film ), der Neuverfilmung des Jugendbuchklassikers, zugesprochen, 330.000 Euro gehen an Randa Chahouds "Der Rebell" (Neue Impuls Filmproduktion) über den jungen Syrer Karim und seine schwangere Freundin Lilly, die ein sorgenfreies Studentenleben führen, bis Karim erfährt, dass sein Bruder in ein syrisches Foltergefängnis verschleppt worden ist und beschließt, ihn zu retten.Alle aktuellen Förderentscheidung der MDM unter www.mdm-online.de

