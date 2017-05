Maxdome geht mit "jerks" in die zweite Runde

Christian Ulmen (l.) und Maxdome-Chef Marvin Lange mit Schauspielerin Emily Cox bei der Mediaconvention in Berlin (Bild: Thorsten Wulff)

Als Ritterschlag quasi, gab es vor zwei Wochen den Akademiepreis beim österreichischen Film- und Fernsehpreis Romy. Bei maxdome selbst ist von "großartigen Abrufzahlen" die Rede. Insofern verwundert es kaum, dass der VoD-Anbieter aus dem Hause ProSiebenSat.1 eine zweite Staffel der Comedy-Serie "jerks." in Auftrag gibt. Christian Ulmen , Regisseur und gemeinsam mit Fahri Yardim Hauptdarsteller der Serie, kommentierte die frohe Kunde recht euphorisch: "Einmal Jerk, immer Jerk. Da geht noch einiges. Ich freue mich schon seit Jahren auf die zweite Staffel! Es wird wieder Sommer in Potsdam."Maxdome-Geschäftsführer Marvin Lange spricht von einer "sensationellen" Resonanz auf die erste Eigenproduktion der Online-Videothek. "Als breitaufgestellter Medienkonzern haben wir die einzigartige Möglichkeit, die Serie wieder auf zwei Plattformen, bei maxdome und auf ProSieben, zu zeigen. Durch diese bewährte Strategie beflügeln sich die beiden Verbreitungswege gegenseitig."Die zehn neuen Folgen knüpfen da an, wo die erste Staffel aufgehört hat. Im Fokus der Buddy-Serie steht die Freundschaft zwischen Ulmen und Yardim, die gemeinsam an den Herausforderungen des Alltags scheitern. Die zweite Staffel "jerks." wird erneut von Talpa Germany produziert. Drehbeginn ist Mitte des Jahres in Potsdam. Nach der exklusiven Premiere bei maxdome strahlt ProSieben die Comedyserie im Free-TV aus.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Produktion Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen