Max Ophüls Preis geht nach Österreich

Großansicht Die Gewinner beim 38. Filmfestival Max Ophüls Preis Die Gewinner beim 38. Filmfestival Max Ophüls Preis

Monja Arts Spielfilmdebüt "Siebzehn" ist am vergangenen Samstag mit dem Max Ophüls Preis ausgezeichnet worden. "Sensibel und entschlossen inszeniert, erzählt dieser wunderbare Film von der ersten oder auch der zweiten Liebe, tiefen Sehnsüchten, der inneren Unsicherheit und der Suche nach der eigenen Identität. Es ist überaus erstaunlich, dass man diese wiederkehrenden Geschichten vom Erwachsenwerden so erfrischend und emotional mitreißend neu erfinden kann", begründet die aus Florian Koerner von Gustorf Karina Ressler , Stephan Richter, Andrea Sawatzki und Sven Taddicken bestehende Jury ihre Entscheidung. Hauptdarstellerin Elisabeth Wabitsch wurde darüber hinaus als beste Nachwuchsschauspielerin ausgezeichnet; der Preis für den besten Nachwuchsschauspieler ging an Leonard Kunz für seine Rolle in Lea Beckers "Jenny".Ebenfalls zwei Preise erhielten Alexandra Balteanus "Vanatoare" und Jens Wischnewskis "Die Reste meines Lebens" : Ersterer wurde mit dem Preis der Saarländischen Ministerpräsidentin für die beste Regie und dem Preis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet, Zweiterer mit dem Fritz-Raff-Drehbuchpreis ( Julia C. Kaiser , Jens Wischnewski) und dem Preis der Jugendjury.Alle Gewinner des 38. Filmfestival Max Ophüls Preis und die Jurybegründungen im Überblick

Quelle: Blickpunkt:Film

