Matthias Brandt verlässt "Polizeiruf".

Ein Schlag in die Magengrube aller Sonntagskrimifreunde. Matthias Brandt beendet offenbar spätestens 2018 seine Karriere als "Polizeiruf 110" -Ermittler des Bayerischen Rundfunks . Dies berichtet die "Süddeutsche Zeitung", die den Schauspieler zu sprechen bekam. Es sei " kein abrupter Abschied und keiner im Streit" wird Brandt zitiert. Und es sei immer klar gewesen, dass er den "Polizeiruf" nicht als Lebensaufgabe sehe.Der BR bestätigte inzwischen das nahende Ende. "Die Redaktion ist in intensiven Gesprächen mit Matthias Brandt, der nach langer und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem BR ans Aufhören denkt. Über Art und Zeitpunkt des Ausstiegs sind wir mit ihm derzeit im Austausch. In jedem Fall sind von Frühjahr an noch mehrere 'Polizeirufe' mit Matthias Brandt geplant", hieß es auf Anfrage von Blickpunkt:Film . Fest steht nach Informationen von Blickpunkt:Film zumindest, dass Christian Petzold nach "Kreise" und "Wölfe" seine Trilogie mit Matthias Brandt und Barbara Auer als Kollegin Herrmann noch zu Ende bringen wird.Brandt beerbte 2011 den nach lediglich zwei Einsätzen verstorbenen Jörg Hube . Mit ihm erlangten die ohnehin qualitätsvollen Filme des BR nochmals eine Sonderstellung. Namhafte Regisseure wie Dominik Graf Hendrik Handloegten oder eben Petzold waren für den BR mit Brandt im Einsatz, zahlreiche Preise die Folge.

