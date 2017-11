Marc Rensing schreibt "Wunschzettel"

Großansicht Am Set von "Der Wunschzettel" (AT): Kameramann Lars Liebold, die Darsteller Sebastian Ströbel und Anne Schäfer sowie Regisseur Marc Rensing (hi., v.l.n.r.) sowie die Darsteller Leander Menzel und Mathilda Smidt (vo., v.l.n.r.). (Bild: ARD Degeto / Christian Lüdeke) Am Set von "Der Wunschzettel" (AT): Kameramann Lars Liebold, die Darsteller Sebastian Ströbel und Anne Schäfer sowie Regisseur Marc Rensing (hi., v.l.n.r.) sowie die Darsteller Leander Menzel und Mathilda Smidt (vo., v.l.n.r.). (Bild: ARD Degeto / Christian Lüdeke)

In Frankfurt am Main inszeniert Marc Rensing derzeit seinen romantischen Weihnachtsfilm "Der Wunschzettel" (AT), den die U5 Filmproduktion (Produzenten: Karl-Eberhard Schäfer Norbert Walter ) im Auftrag von ARD Degeto (Redaktion: Barbara Süßmann ) für Das Erste produziert.In "Der Wunschzettel" (AT) spielt Anne Schäfer Pauline, Angestellte des Frankfurter Ordnungsamtes, die mit ihrem Singledasein eigentlich ganz zufrieden ist. Wäre da nicht ihre Familie, die sie vor allem zu Weihnachten mit gut gemeinten Ratschlägen zu eben diesem Singledasein nervt. Dabei will Pauline doch einfach nur wieder einmal ein Weihnachtsfest wie früher erleben mit all seinem Zauber.Als sie kurz vor dem Fest beim Ausstellen von Strafzetteln den Wunschzettel eines kleinen Jungen, Leo (Leander Menzel), findet, rückt dieses Ziel ein wenig näher. Leo schlägt dem Weihnachtsmann darin einen Handel vor: wenn der Weihnachtsmann Leo einen einsamen Menschen vorbei schickt, der mit ihm und seiner Familie Weihnachten feiert, bekommen Leo und seine Schwester Lotte (Mathilda Smidt) im Gegenzug die ersehnten Weihnachtsgeschenke.Das bringt Pauline auf eine spontane Idee: sie lädt die beiden Geschwister und deren Vater Daniel ( Sebastian Ströbel ) spontan ein, um Weihnachten mit ihr und ihren Eltern ( Lena Stolze Hans-Uwe Bauer ) zu verbringen. Bedingung: Daniel soll sich als ihr neuer Freund ausgeben. Doch so einfach, wie Pauline sich das vorstellt, ist das alles nicht...Die Dreharbeiten zu "Der Wunschzettel" (AT), in dem Jasmin Schwiers Annika Kuhl , Lola Brauser und Elias Schneider weitere Rollen übernommen haben, dauern noch bis 20. Dezember. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.

Quelle: Blickpunkt:Film

