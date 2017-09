Marc Evans verlässt Paramount

Großansicht Marc Evans Marc Evans

In der Führungsriege von Paramount Pictures steht erneut eine große Veränderung an. Wie amerikanische Branchendienste vermelden, will Marc Evans, zuletzt President der Motion Picture Group, das Unternehmen zum Ende des Jahres verlassen. Evans war 14 Jahre lang bei Paramount beschäftigt, zuletzt, vor seiner Beförderung als Produktionschef. Über die genauen Gründe ist nichts bekannt, doch sollen der Tod von Brad Grey Mitte des Jahres und die Einstellung von Jim Gianopulos als neuer CEO mit Evans' Entscheidung zu tun haben. Zudem hat das Studio mit der schlechten Performance seiner letzten Titel in den US-Kinos zu kämpfen wie "xXx: The Return of Xander Cage", "Rings", "Monster Trucks", "Ghost in the Shell", "Transformers: The Last Knight" und "Baywatch". Nach seinem Ausscheiden will sich Evans auf seine Produzententätigkeit konzentrieren.

Quelle: Blickpunkt:Film

