Märchenprinzessinnen als Superheldinnen

Großansicht Joachim Rønning (Bild: DCM Productions) Joachim Rønning (Bild: DCM Productions)

David Boxerbaum und Jake Wagner gehen derzeit bei den Studios mit einem Drehbuch von Nir Paniry bei den Studios hausieren. Dabei handelt es sich um "Princesses", bei dem Märchenprinzessinnen als Superheldinnen im Stile der Avengers in Szene gesetzt werden sollen. Als Produzent ist bereits Lawrence Grey mit seiner Firma Grey Matter an Bord. Einer der möglichen Regisseure des Projekts, über das keine weiteren Details bekannt sind, ist Joachim Rønning , der den Regiestuhl übernehmen könnte, falls "Princesses" bei Disney landet. Rønning hatte für das Studio zuletzt "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" inszeniert, der am 25. Mai in die deutschen Kinos kommt.

Quelle: Blickpunkt:Film

