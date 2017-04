Mads Mikkelsen kämpft ums Überleben

In den Bergen Islands beginnen demnächst die Dreharbeiten zu Joe Pennas Drama "Arctic", für das jetzt Mads Mikkelsen als Hauptdarsteller verpflichtet worden ist. Mikkelsen spielt darin einen Mann, der nach einem Unfall in der Arktis gestrandet ist und nur zwei Möglichkeiten hat: in seinem Camp zu bleiben bleiben, wo er zwar in Sicherheit ist, aber über kurz oder lang wohl nicht überleben wird, oder sich in der Hoffnung auf Rettung auf einen gefährlichen Marsch durch die Eiswüste zu machen.Produziert wird "Arctic", zu dem Penna zusammen mit %Ryan Morrison% das Drehbuch geschrieben hat, von Noah C. Haeussner Tim Zajaros und Chris Lemole . "Wir haben dieses Drehbuch geliebt. Es ist eine sehr menschliche Geschichte über Kampf und Überleben. Wir sind sehr froh darüber, Mads Mikkelsen an Bord zu haben. Er gibt dem Charakter eine Tiefe und Menschlichkeit, die essentiell für eine Geschichte wie diese sind", erklärt Produzent Chris Lemole.Mads Mikkelsen war in den deutschen Kinos zuletzt in "Rogue One: A Star Wars Story" zu sehen gewesen.

