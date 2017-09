Luxor-Filmpalast Heidelberg vor Teileröffnung

Nach mehr als zweijähriger Bauzeit nähert sich ein außergewöhnliches Kinoprojekt der Fertigstellung: Mitte Oktober feiert der Luxor-Filmpalast Heidelberg eine erste Teileröffnung mit sechs Sälen. Nach derzeitiger Planung werden Mitte November weitere vier Kinosäle hinzukommen. Pünktlich zum Start von " Star Wars: Die letzten Jedi " soll Anfang Dezember dann auch das Themenkino "Space" mit 110 Sitzplätzen eröffnen. Bis Ende Januar wird der Luxor-Filmpalast Heidelberg nach Angaben der Betreiber dann mit 15 Kinosälen ausgestattet sein. Ein Open-Air-Kino wird ab Sommer 2018 das Angebot abrunden.Bereits Ende Juli 2015 fand der Spatenstich für das ambitionierte Projekt der Familie Englert statt, die sich nach Angaben der "Rhein-Neckar-Zeitung" mit ihrem Konzept gegen ganze elf Konkurrenten hatte durchsetzen können. Ursprünglich war der Baubeginn bereits für Ende 2014 anvisiert worden, die Komplexität der Planungen (von der Außenfassade bis hin zur Verkehrsführung) hatte jedoch schon im Vorfeld für Verzögerungen gesorgt ( wir berichteten ). Auch die ursprünglich auf zwölf bis 15 Monate angesetzte Bauzeit zog sich am Ende in die Länge.Was aber macht das Projekt so besonders? Nun, da wäre zum einen der zentrale Anziehungspunkt im Foyer: ein 450.000 Liter fassendes Meerwasseraquarium, das mit dieser Größe die Vorbilder in den Luxor-Häusern in Walldorf (30.000 Liter) und Bensheim (250.000 Liter) noch deutlich in den Schatten stellt. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, von welcher Dimension hier die Rede ist: Nach eigenen Angaben des SeaLife München kommen die dortigen 33 Aquarien insgesamt (!) auf 700.000 Liter...Zudem ist der neue Heidelberger Luxor-Filmpalast nach Angaben der Betreiber "der Prototyp für das weltweit erste Passivhauskino". In einer Pressemitteilung heißt es dazu: "Der Brandschutz, die Sicherheit und die außerordentlich hohe Qualität, die ein solch innovatives und komplexes Bauwerk mit sich bringt, erfordern eine Vielzahl umfassender Auflagen und wöchentliche Abnahmen. Beispielhaft für die Sicherheitsvorkehrungen im 14.371 qm großen Gebäude sind drei Fluchttreppen sowie Sprinkleranlagen in allen Themenkinos und im gesamten Foyer-Bereich jeder Etage. Nur die sehr enge und professionelle Zusammenarbeit der Stadt Heidelberg und ihren Behörden sowie mit der Berufsfeuerwehr, insbesondere in Sachen Brandschutz, machen das Kino überhaupt möglich." Ebenfalls ein architektonisches Alleinstellungsmerkmal des dreistöckigen Gebäudes: ein gläserner Skywalk mit freihängenden Gondeln. Neben den sechs Sälen des Erdgeschosses, die aus technischer Sicht bereits Mitte August "spielbereit" waren, werden auch das Aquarium und seine Bewohner die Besucher bereits zur Teileröffnung im Oktober empfangen.Die Geduld der Kinofans soll sich jedenfalls auszahlen: "Unser neuer Luxor-Filmpalast in Heidelberg ist in dieser Dimension eine der hochmodernsten und größten Entertainmentanlagen der Kinobranche. Die Kinofilme sind heutzutage in jedem Kino gleich, darüber hinaus erlaubt es die fortgeschrittene Technik zudem Filme auf einfachste Weise von zu Hause aus anzuschauen. Mit unserem dreistöckigen Filmpalast schaffen wir unseren Gästen deshalb ein Freizeiterlebnis der ganz besonderen Art. So können beispielsweise im gesamten Gebäude verschiedene Highlights rund um die Filmwelt entdeckt werden", versprechen die Betreiber. Finanziert wurde das Projekt mit Hilfe der Sparkasse Heidelberg übrigens komplett privat.

