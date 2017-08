Ludwigshafener Filmkunstpreis-Jury steht

Großansicht Michael Kötz, Leiter des Festival des deutschen Films in Ludwigshafen Michael Kötz, Leiter des Festival des deutschen Films in Ludwigshafen

Die Schauspielerin Leslie Malton ZDF -Redaktionsleiter "Spielfilm III", Meinolf Zurhorst , und Eikon -Produzent Ernst Ludwig Ganzert entscheiden in diesem Jahr über den Gewinner des Filmkunstpreises beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen. Er ist mit 50.000 Euro dotiert, wovon je 10.000 Euro an Regie und Produktion, 30.000 Euro an den Verleih gehen."Eine glanzvolle Jury aus drei sehr filmerfahrenen und vor allem wunderbaren Menschen, die ihre schwierige Arbeit, da bin ich sicher, ernst nehmen werden", kommentiert Festivalleiter Michael Kötz die Juryzusammenstellung.Das Festival des deutschen Films findet von 30. August bis 17. September statt.

Quelle: Blickpunkt:Film

