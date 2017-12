Londoner Filmkritiker zeichnen Kate Winslet aus

Oscar-Preisträgerin %Kate Winslet% wird im Rahmen der London Critics' Circle Film Awards mit dem Ehrenpreis, dem The Dilys Powell Award, geehrt. Die Preisverleihung findet am 28. Januar im The May Fair Hotel in London statt.Zu Winslets jüngster Filmarbeit zählt Woody Allens "Wonder Wheel", den Warner Bros . am 11. Januar in die deutschen Kinos bringt. Angekündigt wurde sie im Cast von James Cameron s kommendem "Avatar"-Sequel.Der The Dilys Powell Award wurde in der Vergangenheit an Persönlichkeiten wie %Gary Oldman%, %Kenneth Branagh% oder %Helena Bonham Carter% verliehen.

