Lola für Arri

Für seine herausragenden visionären Innovationen und die kreative Partnerschaft mit den Filmschaffenden wird Arri am 28. April im Rahmen der Verleihung des Deutschen Filmpreises mit einer Lola ausgezeichnet. Das teilt die Deutsche Filmakademie heute mit. Präsidentin Iris Berben : "Arri ist ein Partner der Kreativen. Ein Partner, der Initiative ergreift, Verantwortung trägt und die Bedürfnisse der Filmschaffenden in den Fokus und Vordergrund der eigenen Arbeit rückt. Dadurch verbindet und inspiriert uns Arri als weltweite Filmfamilie - eine echte Partnerschaft auf Augenhöhe, voller Respekt und gegenseitigem Vertrauen."Das 1917 von August Arnold und Robert Richter in München gegründete Unternehmen beschäftigt derzeit weltweit mehr als 1.300 Mitarbeiter und deckt ein breites Spektrum von drehbuchbegleitenden Arbeiten bis hin zur Fertigstellung eines Films und der digitalen Distribution in die Kinos ab. Als größtes deutsches Postproduktionsunternehmen bietet Arri außerdem alle kreativen und technischen Dienstleistungen an. Jörg Pohlman , Vorstand der Arri AG: "Wir danken für diese hohe Auszeichnung und damit Anerkennung unseres Beitrages für den Deutschen Film. Arri wurde 1917 von zwei filmbegeisterten Teenagern gegründet. Denselben Enthusiasmus und dieselbe Leidenschaft spüren wir täglich noch heute bei unseren Mitarbeitern in Deutschland und auch weltweit. Wir freuen uns, dass wir ein Teil der Filmgeschichte sind und gleichzeitig die Zukunft des Films aktiv mit gestalten können."Pohlmans Vorstandskollege Franz Kraus ergänzt: : "Wir arbeiten sehr intensiv an der Entwicklung von Kamera- und Beleuchtungssystemen und anderen Technologien, die Filmemachern helfen, ihre kreativen Ideen zu realisieren. Wir werden der Film- und Medienbranche auch in Zukunft ein langfristiger professioneller Partner sein. Diese Auszeichnung ist für uns Ehre und Ansporn zugleich."

