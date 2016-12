Live-TV-Streamingdienst DirecTV Now wird teurer

Großansicht Mit Abstand der günstigste Live-TV-Streaminganbieter in den USA: DirecTV Now von AT&T (Bild: directvnow.com (Screenshot)) Mit Abstand der günstigste Live-TV-Streaminganbieter in den USA: DirecTV Now von AT&T (Bild: directvnow.com (Screenshot))

35 Dollar für über 100 Kanäle - das Einführungsangebot von DirecTV Now, dem online-basierten Live-TV-Service des US-Telcoriesen AT&T, war Ende November eine absolute Kampfansage an traditionelle Pay-TV-Anbieter und die Streamingkonkurrenz. Im Januar wird der Preis denn auch kräftig auf das reguläre Niveau angehoben. Wie AT&T ankündigt, laufe der Einführungspreis von 35 Dollar für das Paket "Go Big" am 9. Januar aus, danach werden 60 Dollar im Monat fällig. Dies gelte jedoch nur für Neukunden. Abonnenten von DirecTV Now, die bereits während des Promotionzeitraums an Bord gekommen sind oder noch werden, bezahlen demnach weiterhin 35 Dollar, solange sie das Paket behalten. AT&T behält sich jedoch die Möglichkeit vor, in Zukunft "angemessene" Preiserhöhungen für alle Pakete vorzunehmen.Mit DirecTV Now nimmt AT&T nicht nur die so genannten Cordcutter, also Konsumenten, die ihre teuren Pay-TV-Abos abspecken oder gar kündigen, ins Visier, sondern auch die eigene Mobilfunkkundschaft: Diese kann das Streamingangebot unterwegs auf dem Smartphone nutzen, ohne dass es das Datenvolumen belastet.

Quelle: Blickpunkt:Film

