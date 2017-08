Lily Collins in Tolkien-Biopic

Mit Nicholas Hoult steht der Hauptdarsteller von Dome Karukoskis Biopic "Tolkien" seit rund einem Monat fest ( wir berichteten ); jetzt wurde Lily Collins als Hauptdarstellerin verpflichtet. Das berichtet das US-Branchenblatt "Variety". Collins soll demnach Edith Bratt, die Ehefrau des Schriftstellers, die ihn zum Charakter der Elbenprinzessin in den "Herr der Ringe"-Büchern inspiriert hat, spielen.Das Drehbuch zu "Tolkien" stammt von David Gleeson und Stephen Beresford und konzentriert sich auf die Zeit vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, als der 1892 geborene Tolkien unter seinen Klassenkameraden Freundschaft, Liebe und Inspiration gefunden hatte und die Gruppe davon bedroht wird, durch den Krieg auseinandergerissen zu werden.Entwickelt wird das Biopic schon seit 2013 von Chernin Entertainment und Fox Searchlight, ein Starttermin steht noch nicht fest.Lily Collins war zuletzt im Frühsommer in der RomCom "Regeln spielen keine Rolle" in den deutschen Kinos zu sehen gewesen.

