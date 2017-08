Leinwandlegende Jerry Lewis ist tot

Großansicht Jerry Lewis ist tot (Bild: Kurt Krieger) Jerry Lewis ist tot (Bild: Kurt Krieger)

Im Alter von 91 Jahren ist der legendäre Komödiant und Entertainer Jerry Lewis gestorben. Er ging als naiver, zappeliger, Grimassen schneidender, hypernervöser und frauenscheuer Trottel in die Geschichte der Filmkomik ein und karikierte mit seiner aufgesetzten Infantilität Auswüchse der US-Gesellschaft, des Militarismus und des Machotums. Obendrein war er aber auch noch ein angesehener Filmemacher, der nach der Philosophie arbeitete, möglichst viel Kontrolle über seine Arbeiten zu haben und Hand an alle Phasen der Produktion zu legen.Lewis, geboren 1926, war der Sohn eines tingelnden Entertainer-Paares und war als Kartenabreißer und Conférencier tätig. 1946 machte der Komikerdie Bekanntschaft von Dean Martin , mit dem er erst im Radio, dann im Kino eine erfolgreiche zehnjährige Partnerschaft begann, in der Lewis der Tolpatsch und neugierige Außenseiter, Martin der lässige Frauenheld oder seriöse Typ war. Erstaunlich viele Filme des Duos sind als Militärlustspiele angelegt, die beiden besten Filme waren "Alles um Anita" (eine Hollywood-Parodie) und "Der Agentenschreck" , beide von Frank Tashlin inszeniert.Unter Tashlins Einfluss begann Lewis 1956, nach der Trennung von Martin, eigene Filme zu inszenieren, die viel dem leicht surrealen Stil Tashlins mit originellsten Einfällen im Dekor (z.B. im Warenhaus oder Bürohochhaus) verdanken. Lewis' bekanntester (und bester) Film wurde " Der verrückte Professor ", eine Dr.-Jekyll-und-Mr.-Hyde-Version auf dem College. In den Sechzigerjahren hatte Lewis in Europa mehr Erfolg als in den USA und verschwand um 1970 beinahe abrupt von der Beliebtheitsfront. Seitdem spielte er in Filmen anderer, auch französischer Regisseure.Von den wenigen interessanten Filmen dieser Jahre sind Martin Scorseses "King of Comedy" , in dem er von Robert De Niro entführt wird, und "Funny Bones" , in dem er als Vater zweier unterschiedlich begabter Komikersöhne auftritt, bemerkenswert.1971 veröffentlichte er ein Buch über seine Arbeitsmethoden, 1982 eine Autobiografie. Sein 1972 entstandener Film "The Day the Clown Cried" , angeblich eine KZ-Komödie, ist nie öffentlich aufgeführt worden - Lewis hielt den Film bis zu seinem Tod in seinem Safe verwahrt

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen