"Leinwand des Jahres" für das Hollywood Megaplex Pasching

Großansicht Betreiber Mario Hueber im Imax-Saal des Hollywood Megaplex Pasching (Bild: Christian Scheucher) Betreiber Mario Hueber im Imax-Saal des Hollywood Megaplex Pasching (Bild: Christian Scheucher)

Auch in diesem Jahr lädt die International Cinema Technology Association (ICTA) bereits am Vorabend der CineEurope am 18. Juni zum Auftakt einer Seminarreihe. Teil der Veranstaltung ist ein Get-Together am Abend des 18., in dessen Rahmen wieder drei Kinos mit dem Preis "Screen of the Year" ausgezeichnet werden, die nach Ansicht der ICTA-Mitglieder zuletzt besondere Maßstäbe gesetzt haben. 2016 war das Nürnberger Cinecitta unter den Preisträgern - und auch diesmal konnte eine Kino aus dem deutschsprachigen Raum die Experten überzeugen: Das 2016 eröffnete und von der Familie Hueber geführte Hollywood Megaplex im österreichischen Pasching setzte sich in der Kategorie "New Build Screen" durch.Aushängeschild des Kinos ist nicht zuletzt der größte Imax-Saal Österreichs mit einer gut 330 Quadratmeter füllenden Leinwand, mit dem man im August vergangenen Jahres einen veritablen Rekord feiern konnte: Nach Betreiberangaben lief " Ice Age - Kollision voraus! " in keinem anderen Imax-Saal weltweit so erfolgreich wie in Pasching. Eine Ehrung erfuhren die Betreiber bereits durch die Giant Screen Cinema Association, die im Oktober 2016 die Marketingkampagne für den Imax-Saal unter dem Motto "Das ist wahre Größe" als die beste des Jahres ehrte.Ebenfalls durch die ICTA ausgezeichnet werden das finnische Tennispalatsi (Helsinki) in der Kategorie "Classic Screen" und das italienische Arcadia Cinema (Melzo), das im Zuge einer aufwändigen Modernisierung in der Kategorie "New Screen" gewürdigt wird.Details zum Programm der diesjährigen ICTA-Seminare in Barcelona finden Sie unter www.icta.eu.com

Quelle: Blickpunkt:Film

