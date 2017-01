Leichtes Besucherplus in französischen Kinos

In den französischen Kinos wurden im vergangenen Jahr nach Angaben des Centre National du Cinéma 213 Mio. Tickets gelöst; das sind rund 3,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit wurden nicht nur im dritten Jahr in Folge mehr als 200 Mio. Kinobesucher in Frankreich registriert, sondern auch der zweitbeste Wert innerhalb der vergangenen 50 Jahre erzielt; nur 2011 lag die Zahl der Kinobesucher mit 217 Mio. noch höher.Erfolgreichster Film des Jahres in den französischen Kinos war " Zoomania " mit 4,8 Mio. Besuchern, gefolgt von "Vaiana" und dem erfolgreichsten heimischen Film des Jahres, dem Komödiensequel " Les Tuche 2 ", mit jeweils 4,6 Mio. Besuchern. Die französischen Filme erzielten 2016 ein Besucherplus von drei Prozent auf 75 Mio.; 18 Filme aus Frankreich avancierten 2016 zu Besuchermillionären.Auffallend ist, dass kein Film im vergangenen Jahr die Fünf-Mio.-Besucher-Marke knacken konnte, während dies 2015 gleich drei Filmen gelungen war: "Star Wars: Das Erwachen der Macht" (10,5 Mio.), "Minions" (6,5 Mio.) und "Jurassic World" (5,2 Mio.). "Die Besucherzahlen waren nicht so sehr konzentriert und auf eine größere Zahl von Filmen verteilt. Das ist zuvor noch in keinem Jahr so passiert, in dem es mehr als 200 Mio. Kinobesucher gegeben hat", heißt es dazu in einem Statement des Filmtheaterverbandes Fédération Nationale des Cinémas de France (FNCF).

Quelle: Blickpunkt:Film

