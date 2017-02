Leichtes Besucherplus in europäischen Kinos

Großansicht - (Bild: European Union) (Bild: European Union)

Die Zahl der Kinobesucher in den EU-Ländern ist im vergangenen Jahr um 1,6 Prozent angestiegen; in den Ländern, die dem Kinobetreiberverband UNIC angehören, liegt das Plus sogar bei 2,6 Prozent. Das gibt UNIC heute bekannt. Die größten Zuwachsraten wurden demnach mit 23,8 Prozent bei den Besuchern bzw. 23,5 Prozent beim Umsatz sowie 20,6 bzw. 20,5 Prozent in der Slowakei und Tschechien erzielt. In Polen lag der Zuwachs beim Umsatz bei 17,6, bei den Besuchern bei 16,5 Prozent - dort war 2016 ein Rekordjahr.Rückläufig, um 12,4 Prozent beim Boxoffice und um 13 Prozent bei den Besuchern, waren die Zahlen hingegen in Deutschland ( wir berichteten ). Auch Österreich (Boxoffice: -2,4 Prozent, Besucher: -5,2 Prozent) und die Schweiz (Boxoffice: -9,4 Prozent, Besucher: -7,2 Prozent) mussten 2015 Verluste im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen. In Frankreich wurde ein 3,6-prozentiges Besucherplus erzielt; hier war 2016 das zweitbeste Jahr innerhalb der vergangenen 50 Jahre. In Großbritannien stieg das Boxoffice um ein halbes Prozent auf einen neuen Rekordwert, während die Besucherzahlen um 2,1 Prozent zurückgingen. Dank des heimischen Erfolgs "Sieben Minuten nach Mitternacht" konnte in Spanien die 100-Mio.-Besucher-Marke geknackt werden (plus 7,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr) und auch in Italien trugen heimische Titel wie "Der Vollposten" und "Perfetti sconosciuti" zu einem 3,9-prozentigen Besucherplus bei.Ausführliche Daten zum Kinomarkt in Europa unter www.unic-cinemas.org

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen