Legendary hat einen neuen Chef

Joshua Grode ist neuer CEO von Legendary Entertainment. Der Anwalt übernimmt den Posten von Thomas Tull, der bereits Anfang des Jahres das Unternehmen verlassen hatte ( wir berichten ). In der Zwischenzeit wirkte Jack Gao von der Dalian Wanda Group, die das US-Unternehmen Anfang 2016 übernommen hatte, als Übergangschef.Grode war Partner in der Kanzlei Irell & Manella und beriet bereits bei der Übernahme von Legendary durch den chinesischen Konzern sowie u.a. auch Lionsgate und Marvel.Die neuen chinesischen Besitzer von Legendary, die u.a. auch bei der US-Kinokette AMC eingestiegen ist, haben große Pläne mit dem Unternehmen, wollen es zu einem großen Studio ausbauen und die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellen.Legendary machte Verluste in 2014 und 2015, 2016 liefen "The Great Wall" und "Warcraft" schwächer als erwartet. Nach dem Erfolg von "Kong: Skull Island" setzt man große Hoffnung auf " Pacific Rim: Uprising ", "Skyscraper" , den ersten Film, den die neue Produktionschefin Mary Parent in Auftrag gegeben hat, sowie die neuen "Godzilla"-Filme und Denis Villeneuves Neuverfilmung von " Dune ".

Quelle: Blickpunkt:Film

