Kurzfilmtage Oberhausen: Asien räumt ab

Großansicht Die Gewinner der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (Bild: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen) Die Gewinner der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen (Bild: Internationale Kurzfilmtage Oberhausen)

Sowohl der mit 8.000 Euro dotierte Große Preis der Stadt Oberhausen als auch der mit 4.000 Euro dotierte Hauptpreis der 63. Internationalen Kurzfilmtage Oberhause n sind an Beiträge aus Asien vergeben worden. Bei der gestrigen Preisverleihung wurde Cui Yis "Qiu" (China), ein in den Augen der Jury "sehr einfacher, aber vielfältiger Film - ein filmisches Tableau vivant, das aufzeigt, wie die Zyklen von Schauspiel, Konsum und Zuschauen im Alltag von der Geschichte belastet und begrenzt wird", mit dem Großen Preis der Stadt Oberhausen ausgezeichnet. Der Hauptpreis ging nach Thailand an Chai Siris' "500.000 Pee", "einen gelungenen meditativen und hochpolitischen Film, der die Frage stellt, wie Erinnerung durch die menschliche Geschichte, Spiritualität, Denkmäler, Kino und Gewalt geformt wird", so die Jurymeinung. Weitere Preise, die in Oberhausen nach Asien vergeben wurden, sind der e-flux-Preis (3.000 Euro) an Zhong Sus "Animal Year" und der FIPRESCI-Preis an Hao Jingbans "Zheng Pian Zhi Wai" (China).Im Deutschen Wettbewerb wurden u.a. Ulu Brauns "Die Herberge" als bester Film des Deutschen Wettbewerbs (5.000 Euro) und Laurentia Genskes "El Manguito" mit dem 3sat-Förderpreis (2.500 Euro) ausgezeichnet. Der mit 1.000 Euro dotierte Preis für den besten Beitrag des NRW-Wettbewerbs ging an "Der Wechsel" von Markus Mischkowski und Kai Maria Steinkühler , mit dem Förderpreis des NRW-Wettbewerbs (500 Euro) wurde Moira Himmelsbachs "Stranden" ausgezeichnet.Weitere Informationen über alle Gewinner unter www.kurzfilmtage.de

Quelle: Blickpunkt:Film

