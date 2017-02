Kristin Scott Thomas vor Regiedebüt

Die britische Schauspielerin Kristin Scott Thomas gibt mit der Verfilmung von Elizabeth Jane Howards Roman "The Sea Change" ihr Regiedebüt. Im Mittelpunkt der Handlung steht eine Gruppe nachdenklicher Menschen auf einer griechischen Insel. Darunter befindet sich auch ein Ehepaar, das gerade eine Krise durchmacht; die Ehefrau spielt Kristin Scott Thomas selbst, für die Rolle des Ehemannes ist Mark Strong im Gespräch. Als eines Tages ein äußerst unverblümtes junges Mädchen zu der Gruppe stößt, relativiert sich alles.Das Drehbuch zu "The Sea Change" schreibt Rebecca Lenkiewicz , die u.a. auch schon Auslandsoscar-Gewinner "Ida" geskriptet hat. Als Produzent fungiert Barnaby Thompson . Rocket Science wird das Projekt, dessen Dreharbeiten noch in diesem Jahr in Großbritannien und Europa stattfinden sollen, auf dem European Film Market in Berlin anbieten.CEO und Mitbegründer Thorsten Schumacher zu dem Projekt: "Kristins Leidenschaft für Rebeccas einfühlsame und bewegende Geschichte macht sie zum perfekten Projekt für ihr Regiedebüt. Zusammen mit dem einzigartigen Mark Strong und dem unglaublichen Team dahinter hat Rocket Science bei 'The Sea Change' die Zutaten für einen tiefergehenden persönlichen Film mit großer Reichweite beisammen."

