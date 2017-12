Kreatives Schaffen auf Augenhöhe mit Kernbereichen der Wirtschaft

Der aktuelle Monitoring-Bericht zur Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland unterstreicht: Die Branche befindet sich nicht nur weiter auf Wachstumskurs, sondern hat etliche etablierte Wirtschaftszweige hinter sich gelassen.Die gestern in Berlin vorgestellte aktuelle Fassung des Berichts zeigt, dass die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent gestiegen ist. Auch der Umsatz, die Zahl der Unternehmen, die Anzahl der Erwerbstätigen sowie die Wertschöpfung sind gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Mehr als eine Million Erwerbstätige, davon 864.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in mehr als 253.000 Unternehmen erwirtschafteten 2016 einen Umsatz in Höhe von 154,4 Mrd. Euro - ein Plus von 1,5 Prozent gegenüber (1,5 Prozent mehr als im Vorjahr).Wie es in einer gemeinsamen Erklärung von BKM und Bundeswirtschaftsministerium heißt, zeige der Bericht anschaulich, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft hinsichtlich der Bruttowertschöpfung (BWS) in der Vergangenheit unterschätzt wurde und mittlerweile zu Kernbereichen der Wirtschaft aufschließe. Mit 98,8 Mrd. Euro habe ihre BWS zuletzt fast gleichauf mit dem Maschinenbau (101,6 Mrd. Euro) und sogar über der Wertschöpfung der chemischen Industrie, der Energiewirtschaft oder der Finanzdienstleister gelegen."Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit dieses Landes. Zugleich kommt der Kultur und dem kreativem Schaffen auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt eine zentrale Rolle zu. Sie ist identitätsstiftend und darf Förderung wie auch Schutz erwarten. Die kulturellen Impulse für die Wirtschaft weiter zu stärken und damit auch die Kultur- und Kreativwirtschaft im Ganzen weiter in ihrer positiven Entwicklung zu unterstützen, bleibt uns ein wichtiges Anliegen", kommentiert Kulturstaatsministerin Monika Grütters "Der diesjährige Monitoringbericht bestätigt, dass die Kultur- und Kreativwirtschaft in punkto Umsatz und Wertschöpfung mit anderen großen Wirtschaftszweigen mithalten kann, sie teilweise sogar übertrifft. Zudem ist die Kreativwirtschaft ein gesellschaftlicher Impulsgeber: Ihre Innovationen tragen oft zum Wachstum anderer Branchen bei. Besonders freut mich, dass die Kultur- und Kreativunternehmen auch im vergangenen Jahr wieder viele neue sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse geschaffen haben. Das zeigt: Es lohnt sich, die Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft weiter voranzutreiben", so Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries Der Monitoringbericht wurde vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) im Rahmen der Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft der Bundesregierung erarbeitet. Eine Kurzfassung finden Sie unter www.kultur-kreativ-wirtschaft.de

