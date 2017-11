Kosslick reagiert auf Erklärung der Filmemacher

Großansicht - (Bild: Ali Ghandtschi/Berlinale 2015) (Bild: Ali Ghandtschi/Berlinale 2015)

Nachdem Festivaldirektor Dieter Kosslick in einem Artikel von Spiegel Online über eine Erklärung von 79 deutschen Filmemachern zu einer mögliche Neugestaltung der Berlinale nicht zu Wort gekommen war, obwohl er in dem Beitrag hart angegangen wurde - von einer "dürftigen Bilanz" ist da die Rede -, meldet er sich unverzüglich mit einer Pressemitteilung zu Wort."Ich kann den Wunsch der Regisseur*innen nach einem transparenten Prozess der Neugestaltung der Berlinale verstehen", heißt es in Kosslicks PM. "Die Zukunft der Berlinale ist uns allen ein Anliegen. Das Berufungsverfahren liegt in Händen der Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters. Mein Vertrag endet am 31. Mai 2019. Der Aufsichtsrat hatte mich aufgefordert, einen Vorschlag zu einer möglichen Neustrukturierung der Berlinale zu unterbreiten. Diesen Vorschlag werde ich - völlig unabhängig von meiner Person - dem Aufsichtsrat vorlegen."

Quelle: Blickpunkt:Film

