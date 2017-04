Konzernsprecher Julian Geist verlässt ProSiebenSat.1

Konzernsprecher Julian Geist verlässt ProSiebenSat.1 Ende April, um sich "neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Geist ist seit 1995 in unterschiedlichen Funktionen für die Sendergruppe tätig. Seit acht Jahren fungiert er als Konzernsprecher und verantwortet seit 2013 als Executive Vice President Public Affairs auch die politische Kommunikation des Unternehmens.Seine Aufgaben übernimmt zunächst Ralf Peter Gierig, zusätzlich zu seinen Verpflichtungen als Deputy Group CFO und Executive Vice President Group Finance and Investor Relations."ProSiebenSat.1 ist eine großartige Company. Ich habe meine gesamte Karriere bei diesem Unternehmen verbracht, durfte den Aufstieg in den DAX begleiten und habe insbesondere mit dem CEO Thomas Ebeling eng und konstruktiv zusammengearbeitet. Ihm gilt mein besonderer Dank. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Neuorientierung", erklärt der 49-Jährige.Thomas Ebeling ist auch voll des Lobes für Julian Geist: "Julian Geist hat im Konzern viel erreicht und viel bewegt. Mit ihm geht ein langjähriger Wegbegleiter des Unternehmens. Nach so langer Zeit respektiere ich den Wunsch nach Veränderung und wünsche Julian Geist für die Zukunft alles erdenklich Gute. Ralf Gierig wird die zusätzliche Aufgabe hervorragend meistern und noch stärker Synergien mit der Finanzmarkt-Kommunikation heben."

