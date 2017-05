"Konsequenter Einstieg in die Produktion"

Großansicht Das Tobis-Trio: Peter Eiff, Theo Gringel und Timm Oberwelland (v.l.n.r.) sind alle drei Gesellschafter und Geschäftsführer von Tobis Film. Während Theo Gringel schon seit über 20 Jahren dabei ist, haben die beiden ?Neuen? die Firma vor knapp zwei Jahren übernommen. Das Tobis-Trio: Peter Eiff, Theo Gringel und Timm Oberwelland (v.l.n.r.)

Großansicht Timm Oberwelland: Wir wollen den besten deutschen Filmemachern eine Heimat bieten." Timm Oberwelland: Wir wollen den besten deutschen Filmemachern eine Heimat bieten."

Großansicht Peter Eiff: "Uns treibt unsere Leidenschaft für Film und Kino um." Peter Eiff: "Uns treibt unsere Leidenschaft für Film und Kino um."

Großansicht Theo Gringel: "Unser Kerngeschäft ist der Verleih und wird es immer sein." Theo Gringel: "Unser Kerngeschäft ist der Verleih und wird es immer sein."

: Timm und ich kennen uns seit 20 Jahren. Wir haben lange in den USA gelebt und gearbeitet, Timm in der Produktion, ich im Vertrieb, Verkauf und Marketing bei verschiedenen Studios. Als wir im Januar 2015 vom Verkauf der Tobis Wind bekamen, haben wir uns sofort dahinter geklemmt und während des Prozesses Theo Gringel kennen gelernt. Nach fünf Monaten intensiver Prüfung haben wir im Juli die Firma übernommen und entschieden, dass wir zu dritt ein noch besseres Team abgeben würden. Aber eigentlich machen wir das, weil wir totale Cineasten sind. Uns treibt unsere Leidenschaft für den Film und das Kino um.: Es waren schon früher drei Gesellschafter, die alle operativ tätig waren. Nun sind wir wieder drei Gesellschafter. Gemeinsam bringen wir es auf fast siebzig Jahre im Filmgeschäft und verfügen über Erfahrungen in vielen verschiedenen Bereichen. Gemeinsam wollen wir die Firma, die eine große Vergangenheit hat, erfolgreich weiter führen und in neue Bereiche ausbauen wie die deutschsprachige Produktion.: Absolut. Aber der Traum ist erst im Verlauf entstanden. Als Peter mich anrief, weil die Tobis zum Verkauf stand, kannte ich das Unternehmen seit langen Jahren und wusste: toller Name, tolle Marke und toller Katalog. Aber ich bin kein Verleiher, sondern war immer Produzent. Dann habe ich für mich die große Chance gesehen, wieder nach Deutschland zu kommen, und bald eröffnete sich mir das Potenzial, mit der Marke Tobis und der Stärke eines Verleihers im Rücken eine neue Produktion aufzubauen. Schon aus dem ersten Termin mit Theo sind wir mit dem klaren Gefühl rausgegangen, dass er genauso denkt und die gleichen Ziele hat wie wir.: Wir hatten uns im alten Gesellschafterkreis sehr viele Gedanken über die Zukunft der Tobis gemacht und verschiedene Optionen geprüft. Nachdem Anna und Fabian Rebentrost beschlossen hatten sich neuen Aufgaben zu widmen, und ich gerne weiter machen wollte, gab es wenige Optionen, bei denen ich ausgestiegen wäre. Aber die Zusammenarbeit mit Timm und Peter war von Anfang an für mich mit die beste Konstellation, auch weil wir uns sofort sehr gut verstanden haben und uns sehr gut ergänzen. Die Tobis ist groß geworden mit den Produktionen von Horst Wendlandt und hat sich in den letzten Jahren auf die Akquise von amerikanischen und europäischen Filmen konzentriert. Das haben wir sehr erfolgreich gemacht, aber die Produktion und auch das Herausbringen deutscher Filme haben wir außer Acht gelassen. Deshalb bin ich froh, dass wir in der neuen Konstellation offen sind für neue Geschäftsfelder und für Wachstum.: Horst Wendlandt hat die Tobis vor 45 Jahren gegründet. Er ist einer der profiliertesten Produzenten der deutschen Nachkriegsgeschichte: Edgar Wallace, Winnetou, Loriot oder die Otto-Filme. Natürlich sind das große Fußstapfen, in die wir hier treten. Wir verfolgen ein breites Produktportfolio und wollen auf der erfolgreichen Vergangenheit der Tobis aufbauen. In den letzten Jahren hat die Tobis im Durchschnitt fünf bis sieben Filme akquiriert, alle im sogenannten "elevated Arthouse", also mit Mainstream-Crossover-Potenzial. Das waren Filme wie "Burn after Reading" , " 12 Years a Slave " oder "American Hustle" , und das wollen wir fortführen. Aber wir wollen breiter gehen.: Unser Ziel ist es, 15 bis 18 Filme im Jahr herauszubringen. Davon sollten ein Drittel deutsche bzw. deutschsprachige Filme ausmachen, entweder nur im Verleih, als Co-Produktionen oder Projekte, die wir selbst entwickeln. Zu diesem Zweck haben wir vor einem halben Jahr als Produzent Sebastian Zühr an Bord geholt, der den Produktionsbereich verantwortet. Das heißt natürlich, dass wir weiterhin zehn bis zwölf Filme pro Jahr akquirieren müssen, in einem Markt mit viel Wettbewerb, denn in Deutschland gibt es einige unabhängige Verleiher. Deswegen haben wir frühzeitig den Output-Deal mit STX geschlossen, über den "Bad Moms" zur Tobis kam. Die Hoffnung ist, dass wir vier bis sechs Filme pro Jahr von dort bekommen. Dann müssten wir im offenen Markt nur noch vier bis sechs Filme einkaufen. Und das erscheint uns realistisch.: Für die Bandbreite sind die Geschichte der Tobis sowie das Portfolio der letzten zwanzig Jahre Ansporn und Anspruch. Die frühen Jahre waren geprägt von großen kommerziellen Erfolgen, die letzten Jahre durch Arthouse-Produkt mit starkem Crossover-Potential. Wir wollen beide Teile des Tobis-Erbes zusammen bringen. Wir glauben auch nicht, dass das einen Widerspruch darstellt, sondern wir fühlen uns sehr wohl damit, weiter anspruchsvolle Filme wie "Jackie" ins Kino zu bringen, aber auch kommerziellere Filme wie "Bad Moms" oder "Plötzlich Papa" , um nur einmal Titel zu nennen, die schon unter dem neuen Management akquiriert wurden.: Wir haben an den Libraries der französischen Partner, die jahrelang auch Gesellschafter der Tobis waren, keine Auswertungen mehr für Deutschland. Neben unserer eigenen sehr umfangreichen Library werten wir die Library der Rialto aus und investieren in den Erhalt der Filme, so dass wir in der Nachauswertung circa 500 Filme haben.: Wir versuchen expansiv vorzugehen, sowohl was die Art des Produkts als auch seine Anzahl betrifft. Der Schwerpunkt liegt ganz klar im deutschsprachigen Bereich und international primär auf Hollywood-Filmen. Wir haben in den letzten zwölf Monaten acht Leute eingestellt, das sind zwei Leute mehr im Marketing, drei Leute zusätzlich in der Dispo, schließlich sind wir ein Full-Service-Dienstleister und haben alles im Haus, von Booking & Billing bis zum eigenen Marketing. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass man alle seine Hausaufgaben machen muss, aber am Ende gehört auch ein Quäntchen Glück dazu. Das hatten wir mit "Bad Moms", der 1,6 Mio. Besucher in Deutschland und Österreich gemacht hat, und mit "Plötzlich Papa", der es auf 1,2 Mio. Besucher brachte. Wir wissen, dass das nicht immer so geht.: Die deutlichste Veränderung im deutschsprachigen Bereich ist der Einstieg in die Produktion, die in der Vergangenheit nicht gewünscht war und die wir jetzt konsequent verfolgen. Neben Sebastian Zühr als Produzent haben wir jemanden im Development und einen Herstellungsleiter eingestellt und bauen so sukzessive eine Produktionsabteilung auf. Es ist unser erklärtes Ziel, den besten deutschen Filmemachern und Filmemacherinnen eine Heimat zu bieten.: Absolut. Natürlich war das eine der großen Fragen, die Peter und mich umgetrieben haben. Nach eingehender Prüfung haben wir uns explizit zum Potenzial des deutschen Kinos bekannt. Beim Pro-Kopf-Besuch liegt Deutschland unter dem Durchschnitt in Europa, auch im Rest der Welt sind wir am unteren Ende. Wir glauben, dass das entwicklungsfähig ist. Man sieht an den deutschen Erfolgen der letzten Jahre, dass dieser Bereich im Kino das Wachstumssegment ist und dass die Zuschauer ins Kino zu gehen, wenn das richtige Produkt des Weges kommt.: Die Situation in Deutschland ist wirklich verblüffend. In Japan generierten vor 15 Jahren amerikanische Filme 65 Prozent des jährlichen Boxoffice. Heute hat sich das total gedreht. Der durchschnittliche Marktanteil französischer Filme in Frankreich liegt bei 45 Prozent, in Italien sind es über 30 Prozent. Der deutsche Film liegt in den letzten zehn Jahren bei 22 und 24 Prozent, je nachdem ob man auf Umsatz oder Besucher schaut. Da stellt sich doch die Frage: Warum eigentlich?: Priorität für uns hat sicherlich erst einmal die Kinofilmproduktion, weil wir hier das Gefühl haben, über größere Expertise zu verfügen. Aber an uns geht natürlich der Erfolg der seriellen Formate auch nicht unbemerkt vorbei. Wir haben auch vor, uns in diese Richtung zu entwickeln, aber eins nach dem anderen.: Dass wir inhabergeführt sind, ist sicher eine große Stärke der Tobis. Wir drei treffen gemeinschaftlich die Entscheidung, und dementsprechend kurz sind auch die Entscheidungsprozesse.: Es gibt keine Telefonate nach Paris, London oder L.A. Das ist schon ein Riesenvorteil. Wenn sich Kreative oder andere Leute mit uns treffen, können sie von uns unmittelbar Entscheidungen erwarten.: Wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage, was einen Film ausmacht, den Leute sehen wollen. Wir glauben, dass es um Inhalte und Storytelling geht. Es gilt eine Geschichte zu erzählen, die die Leute bewegt, sie interessiert und ihnen Spaß macht. Egal, ob sie lachen oder weinen, die Leute müssen sie mögen. Und wir versuchen für uns zu definieren, was die Elemente sind, die hier die größte Bedeutung haben.: Es scheint ja anerkannte Devise zu sein, dass in Deutschland nur drei Arten von Filmen funktionieren: romantische Komödien mit den drei oder vier bekannten Namen, Buchadaptionen und Family Entertainment. Und wir verschließen uns dem ganz und gar nicht, das sind erfolgreiche Kinokonzepte mit tollen Geschichten. Wir haben zwei eigene Bücher in Entwicklung, die sich auch in dem Bereich bewegen. Aber wir weigern uns zu akzeptieren, dass es nicht auch andere Genres oder Kategorien von Filmen gibt, die erfolgreich sein können. Warum kann nicht auch mal ein Genrefilm funktionieren? Oder ein Drama? Wir sagen nicht, dass wir die magische Formel kennen. Aber wir haben Lust, es zu versuchen, und sehen das sehr optimistisch.: Tobis' Kerngeschäft ist der Verleih, wir sehen uns als Kinoverleiher und werden das immer sein. Deswegen haben wir eine eigene Dispo. Wir verfügen über eine sehr starke Mannschaft im Marketing und in der Presse und wollen die Gesamtverantwortung in unserer Hand haben. Mehr Filme bringen uns mehr Möglichkeiten, Präsenz im Kinomarkt zu zeigen. Und am Ende sind wir stolz, wenn unsere Eigenproduktionen stark sind und wir mit unseren Partnern in der Co-Produktion Erfolge erzielen. In den vergangenen Jahren war Tobis keine Heimat für Produzenten. Und auch das wollen wir zukünftig sein. Wir wissen und zeigen immer wieder, dass wir Filme erfolgreich auswerten können. Weil Tobis seit 45 Jahren nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich ist, haben wir auch die finanziellen Möglichkeiten, uns weiter zu entwickeln und in diesen Bereichen noch stärker zu werden.: Über deutsche Eigenproduktionen verfügen wir noch nicht, aber wir sind schon ein paar Verleih- und Co-Produktionsdeals eingegangen. "Leanders letzte Reise" ist eine Co-Produktion mit der Syrreal . Mit "Der Trafikant" haben wir ein Projekt mit der Epo, basierend auf dem Bestseller von Robert Seethaler , und im Verleih gibt es ein wunderbares Projekt mit dem Dokumentarspielfilm "Die Unsichtbaren - Wir wollen leben". Gerade ist der besondere Kinderfilm "Auf Augenhöhe" , eine Co-Produktion mit Christian Beckers Rat Pack mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden. Was die kommerziellen Treiber der nächsten sechs bis neun Monate betrifft, kommen zwei Filme über STX, "Bad Moms 2" , der bei uns eine Woche nach seinem US-Start am 3. November zum Einsatz kommt, und eine Actionkomödie mit dem Arbeitstitel "American Express" mit Charlize Theron Amanda Seyfried und Joel Edgerton . Aber auch kleinere Filme zeichnen unser Programm aus wie im Sommer "Paris kann warten" , das Regiedebüt der Frau von Francis Ford Coppola , Eleanor, mit Diane Lane und Alec Baldwin . oder "Der Stern von Indien" mit Hugh Bonneville und Gillian Anderson , der außer Konkurrenz im Wettbewerb der diesjährigen Berlinale lief und die Besucher dort bereits zu Tränen rührte. Und es gibt noch mehr Highlights, auf die wir uns freuen.: Neben meiner Erfahrung im Verwertungsbereich habe ich in Hollywood zwei Jahre eine Finanzierungsfirma betrieben. Wir sind in unseren Partnerschaften offen für unterschiedlichste finanzielle Strukturen. Gerade in der deutschsprachigen Produktion ist es wichtig anzumerken, dass wir auch willens sind, All-Rights-Risiken zu tragen. Und wenn wir an den Stoff glauben, müssen wir uns nicht sklavisch an herkömmliche Finanzierungsstrukturen halten. Von den herkömmlichen Budgets mal abgesehen, wollen wir auch Stoffe im Mikrobudget-Bereich prüfen. Auch im digitalen Markt gibt es mögliche Partner, auf die wir zugehen und mit denen wir schon Gespräche geführt haben. Wir sind sehr daran interessiert, mit den bisherigen Marktteilnehmern partnerschaftlich weiterzuarbeiten, aber wir verschließen uns auch nicht neuen Möglichkeiten.: Da passiert gerade viel. Aber Deutschland ist nicht unbedingt das Land, wo im Filmgeschäft neue Paradigmen geschaffen werden. Das passiert zuerst in Amerika. Wie haben ein starkes Interesse daran, mit den traditionellen Marktteilnehmern zu kooperieren. Wir wollen niemand verärgern und morgen neue Auswertungsregeln schaffen. Aber wenn uns der Markt eines gelehrt hat, dann dass wir in einer Zeit leben, in der der Verbraucher Inhalte konsumieren will, wann er möchte, wo er möchte und wie er möchte. Und wenn wir es als Industrie nicht schaffen, uns darauf einzustellen, dann wird uns die Realität eine Lektion erteilen.: Man kann generell über uns sagen, dass wir für Innovation offen sind, dass wir uns bei strukturellen Veränderungen flexibel zeigen, aber dass für uns immer Qualität in den Inhalten ganz weit vorne steht. Egal, wie sich der Markt verändern wird, ob sich das Zuschauerverhalten, die Partner oder die Allianzen verändern werden, Qualität von Inhalten wird immer einen Bedeutungsgrad für den Erfolg in unserer Branche haben. Und daran glauben wir.: Für uns gibt es Etappenziele. Das erste ist, dass wir überhaupt wieder deutschsprachige Produktionen machen wollen. Das erste Ziel ist erreicht, wenn der erste im Haus entwickelte deutsche Tobis-Film in die Kinos kommt. Dann werden wir uns zufrieden in die Augen schauen. Das nächste Etappenziel ist, dass der Film auch ein Erfolg wird. Wir hoffen, dass wir Filme machen, die ein möglichst großes Publikum finden, geben uns aber auch keinen Illusionen hin, dass uns mit dem ersten Film gleich ein Home-run glücken wird. Wir werden in jedem Fall unser Bestes geben.: Also ich bin da optimistischer. Wir haben das letzte Jahr mit "Bad Moms" sehr erfolgreich beendet und dieses Jahr sehr erfolgreich mit "Plötzlich Papa" eröffnet. Ich bin sehr zuversichtlich, dass bis zum Ende dieses Jahres noch zwei bis drei Filme in dieser Größenordnung von uns ausgewertet werden. Wenn unsere zukünftigen deutschen Produktionen nicht nur tolle Filme, sondern auch kommerziell erfolgreiche Filme werden, dann haben wir unser Ziel erreicht.: Wenn wir es schaffen, uns dauerhaft in den Top Drei der deutschen Verleiher zu etablieren, dann wäre das auf jeden Fall ein Erfolg. Das Allerwichtigste - und das hat uns alle zusammen und überhaupt ins Geschäft gebracht - ist, dass wir das Kino lieben."Hier sitzen echte Filmenthusiasten": Ich bin vor einem halben Jahr zur Tobis gekommen und leite den Bereich der Eigenproduktionen. Wir wollen den deutschsprachigen Produktionsbereich neu aufbauen und zwar in seiner gesamten Bandbreite, sprich: selbst Stoffe entwickeln, produzieren, co-produzieren und herstellen oder klassisch in den Verleih nehmen.Ja, wir haben zwei Stoffe entwickelt, die eine gewisse Reife erlangt haben. Es sind die ersten klassischen Eigenproduktionen der Tobis Produktion auch in der Durchführung. Zum einen ist es eine Komödie unter der Regie von Aron Lehmann , eine moderne Adaption von "Cyrano de Bergerac". Wir haben das in eine Klassenfahrt übersetzt, in eine " Fack Ju Göhte "-Welt, und dabei fest gestellt, dass sich die Liebesbriefe, mit denen Cyrano Roxannes Herz erobert, wunderbar in die Welt von WhatsApp und Snapchat adaptieren lassen.Momentan sind wir im Casting, das Daniela Tolkien übernommen hat. Der Arbeitstitel lautet: "Das schönste Mädchen der Welt". Es wird nicht im Versmaß gesprochen, unser Cyrano rappt seiner Angebeteten etwas vor. Es ist ein als Teeniekomödie klar kommerziell angelegter Film mit einer substanziellen Geschichte, so dass wir das Gefühl haben, hier einen passenden Ton für Tobis zu treffen, was deutsche Filme betrifft.: Das ist eine romantische Komödie von Lars Kraume , die er in der Tonalität von "Notting Hill" und "Frühstück bei Tiffany" geschrieben hat. Er ist ein alter Weggefährte, mit dem ich meine ersten Film "Keine Lieder über Liebe" produziert habe. Der Plot dreht sich um einen amerikanischen Filmstar, der zu Dreharbeiten nach Berlin kommt. Wir finden es spannend, mit Lars Kraume eine Prise kommerzieller zu sein. Auch hier sind wir mitten im Casting, das für uns Nessie Nesslauer übernimmt.: Ein bis zwei Filme pro Jahr zu produzieren, wäre sicher eine Benchmark. Hier sitzen echte Filmenthusiasten, und wir sprechen leidenschaftlich über Inhalte. Der Developmentapparat besteht aus mir in Zusammenarbeit mit den drei Geschäftsführern, dazu kommt noch jemand, der die Verlagsseite und den Markt mit beobachtet. Ich sollte noch ergänzen, dass wir uns sehr früh mit anderen Filmemachern, Produzenten und Regisseuren zusammen finden wollen. Wir glauben sehr stark an eine enge, offene und transparente Zusammenarbeit mit den Kreativen."Wir wissen, wohin die Ponys traben": Das ist eine gute Möglichkeit, Dinge zu beeinflussen, die man sonst, wenn bereits der fertige Film vorliegt, nicht mehr ändern kann. Wir lesen die Drehbücher mit und bringen uns schon in diesem Stadium mit Ideen und Konzepten ein, die wir später bei der Vermarktung des Films umsetzen wollen. Das kann die Geschichte betreffen oder die frühzeitige Einbindung von Partnern. Das können Casting-Vorschläge sein, z.B. Leute in kleineren Rollen einzusetzen, die später bei der PR-Arbeit einen Mehrwert bei der Herausbringung bedeuten.: Wenn Filme bereits fertig sind, müssen wir im Marketing- und PR-Team immer mit den vorhandenen Materialien leben und daraus das Beste machen. Jetzt können wir uns selbst darum kümmern. Das haben wir bei den deutschen Produktionen, die wir bereits herausgebracht haben bzw. im Herbst herausbringen werden, von vornherein so gehandhabt, sowohl bei "Auf Augenhöhe" als auch bei "Leanders letzte Reise" und "Die Unsichtbaren - Wir wollen leben". Wir waren ab Drehphase dabei und haben - auch im engen Austausch mit den Filmemachern - frühzeitig Konzepte sowie Materialien für Plakat, Fotos, Trailer und Promo erstellt, sodass wir auch bei den Kinobetreibern und in den relevanten Medien frühzeitig präsent waren.: Ich finde es toll, wenn man etwas von Beginn entwickeln kann. Wir sind ganz bewusst in der Marketing- und Presseabteilung der Tobis so aufgestellt, dass wir für sämtliche Aufgabenbereiche das nötige Know-How besitzen. Wir wollen selber die kreativen Prozesse aktiv initiieren und vorantreiben und wissen genau, was wir tun. Ich erzähle nichts Neues, wenn ich sage, dass die alten Marketingkonzepte nicht mehr so funktionieren. Ein Medienwechsel hat stattgefunden, bestimmte Zielgruppen erreicht man nicht mehr über die klassischen Werbeformen, aber wir haben uns sehr früh darauf eingestellt. Wir wissen, wie wir Informationen, die wir über das digitale Marketing sammeln, interpretieren und nutzen können, um daraus Schlüsse für die Vermarkung zu ziehen und die Zielgruppen direkt anzusprechen. Wenn wir eine bestimmte Zielgruppe im Visier haben, dann erreichen wir sie auch.: Natürlich "Bad Moms 2", da haben wir schon beim ersten Teil unglaublich viel Spaß bei der Entwicklung der Kampagne gehabt und herausgefunden, was alles bei der Ansprache der verschiedenen Zielgruppen möglich ist. Das sollte auch dieses Mal wieder möglich sein. Wenn der neue Film nur halb so witzig wie der erste Teil ist, dann ist er großartig. Die drei Hauptdarstellerinnen sind wieder an Bord und bekommen es dieses Mal nicht primär mit anderen Müttern zu tun, sondern mit ihren eigenen. Da ist der Ärger vorprogrammiert. Eine besonders reizvolle Herausforderung ist "My Little Pony - Der Film". Im Animationsbereich haben wir uns ja bei "Arthur und die Minimoys" bewährt. Diesmal ist das Zielpublikum noch eine Stufe jünger, aber es handelt sich um eine sehr bekannte und beliebte Marke. Wir arbeiten sehr eng mit Hasbro zusammen, für die das Thema dieses Jahr mindestens so wichtig ist wie "Transformers". Wir wissen also, wohin die Ponys traben sollen.Die Gespräche führte Ulrich Höcherl

Quelle: Blickpunkt:Film

