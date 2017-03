Komplettübernahme von Sky durch 21st Century Fox auf dem Prüfstand

Großansicht Die britische Kulturministerin Karen Bradley hat eine Überprüfung der Komplettübernahme von Sky durch 21st Century Fox seitens der Ofcom veranlasst Die britische Kulturministerin Karen Bradley hat eine Überprüfung der Komplettübernahme von Sky durch 21st Century Fox seitens der Ofcom veranlasst

Die geplante Komplettübernahme des Pay-TV-Konzerns Sky durch Rupert Murdochs 21st Century Fox wird von der britischen Wettbewerbsbehörde Ofcom überprüft. Wie die britische Tageszeitung "The Guardian" berichtet, hat die britische Kulturministerin Karen Bradley eine entsprechende Überprüfung angestoßen. Wie Bradley gestern im britischen Unterhaus erklärte, habe sie die Überprüfung seitens der Ofcom aus zweierlei Gründen angestoßen: zum einen, um Auswirkungen auf die Medienvielfalt in Großbritannien zu evaluieren, zum anderen, um zu überprüfen, ob 21st Century Fox nach dem Abhörskandal bei der zur damaligen News Corp. (Anm. d. Red.: 21st Century Fox war aus der Aufspaltung der News Corp. infolge des Abhörskandals in die Verlagseinheit News Corp. und die Film- und Medieneinheit 21st Century entstanden) gehörenden Tageszeitung "News of the World" redaktionelle Standards einhalte, die das Unternehmen für eine derartige Übernahme geeignet erscheinen lassen.Nach der Komplettübernahme von Sky - 39,1 Prozent des Pay-TV-Konzerns befinden sich bereits in Besitz des Gründungsgesellschafters 21st Century Fox - würde Rupert Murdoch neben den Tageszeitungen "Times", "Sunday Times" und "The Sun" sowie dem Radiosender TalkSport - alle angesiedelt in der News Corp. - auch Sky News kontrollieren.Die Ofcom hat für ihre Überprüfung jetzt 40 Arbeitstage, also bis 16. Mai, Zeit. Nicht an dem Verfahren teilnehmen wird Ofcom-Vorstandsmitglied Nick Pollard. Dies hat der ehemalige Sky-News-Chef angekündigt, um von vorneherein den Vorwurf eines möglichen Interessenskonflikts zu vermeiden.

Quelle: Blickpunkt:Film

