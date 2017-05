"Komplett im digitalen Zeitalter ankommen"

: Eine generelle Abwesenheit gibt es ja nicht. Mit Studiocanal und Fox sind zwei Majors vor Ort. Es gab sogar eine weitere Anfrage, da waren wir nur schon fast ausgebucht. Wir sind sehr froh, dass Constantin den Montagabend mit einem Eröffnungsfilm bestreitet. Wegen der Verleiher haben wir uns von Baden-Baden weg bewegt und uns vorgenommen, Filmvorführungen in Kinoqualität zeigen. Sonst hätten wir in Baden-Baden bleiben können, das von den Besuchern sehr geschätzt wurde. Der Witz war, dass uns die Verleiher dann letztes Jahr nicht gefolgt sind.: Von den Räumlichkeiten fand ich die Veranstaltung letztes Jahr sehr gut mit Ausnahme des Vorführsaals, den wir so teuer hergerichtet hatten, der aber nicht die Qualität geliefert hat, die wir uns alle gewünscht haben. Insofern ist dort dieses Jahr mit der Vorführung im Kinosaal alles gut. Der Schwerpunkt liegt bei den Seminaren und den Ausstellern. Weil wir diesmal Kinoqualität liefern wollten, haben wir beschlossen, dass die Tradeshows vormittags im Filmpalast am ZKM stattfinden. Ab zwölf Uhr bleiben die Tage den Ausstellern, den Top-Themen und den Seminaren vorbehalten.: Ich werde in Karlsruhe darüber Auskunft geben, wie wir uns das vorstellen könnten.: Es gibt dazu immer noch unterschiedliche Vorstellungen. Die einen hängen nach wie vor an Baden-Baden. Die anderen stellen mit der Abwesenheit der US-Majors auch die Teilnahme ihrer Mitarbeiter in Frage. Auch Baden-Baden ist stetig gewachsen von 1200 auf 1750 Besucher. Die einen halten ein Angebot von Ausstellern und Seminaren und zusätzlich das Kinocafe für ausreichend, für die anderen sind die Screenings ganz entscheidend. Bei dieser Gemengelage muss die richtige Entscheidung getroffen werden. Für mich gibt es noch einen weiteren Aspekt: Die Wahrnehmung durch die Politik hat an Bedeutung gewonnen. Die Kinos benötigen die Aufmerksamkeit und das Gehör der Politiker. Einmal im Jahr müsste Kino komplett im Mittelpunkt stehen. Das zeigte gerade die Games Week, über die überall geschrieben wird. Dagegen sind wir in der öffentlichen Debatte nicht vorhanden. Warum es nötig wäre, unsere Veranstaltung mit einem größeren filmpolitischen und -wirtschaftlichen Aspekt zu verbinden, will ich in Karlsruhe darlegen.: Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine größere Veranstaltung unter Einbeziehung der Bundespolitik bei Verleihern und Förderern auf großes Interesse stoßen würde. Man könnte Ausstellung, Seminare, Tradeshows und Kongress mit einem internationalen Filmwirtschaftstag verknüpfen und womöglich noch mit einer deutschen Filmpremiere oder einer großen Party für Branche, Politik und Presse verbinden. Das Problem ist auch hier, den richtigen Ort beim ersten Mal zu finden. So eine Leuchtturmveranstaltung würde uns enorm in unserer politischen Arbeit helfen.: Aus meiner Sicht sind alle drei Säulen ganz wichtig. Es sollte sein wie in Las Vegas bei der CinemaCon. Dort arbeiten Verleih und Kino Hand in Hand. Die Verleiher sollten ihre Schwerpunktfilme zum Kongress bringen und mit uns zum Beispiel diskutieren, wie sie herausgebracht werden sollen. Das Schöne daran wäre für mich, dass die Verleiher damit ins Team zurück kämen und mit uns an der Vermarktung von Filmen arbeiten würden. Wenn wir in Zukunft auch noch unsere Daten erschließen, dann ginge es auch darum, wie diese Daten in einer Kooperation mit den Verleihern eingesetzt und genutzt werden können. Im Prinzip sind Verleih und wir eine Mannschaft, die der Öffentlichkeit zeigt, was wir leisten können. Sollten wir so etwas in einem größeren Rahmen veranstalten, etwa mit unserer Kulturstaatsministerin und Bundestags- und EU-Abgeordneten etc., wäre es für die Verleiher nicht darstellbar, daran nicht teilzunehmen. An sich sollten die US-Majors ihren Chefs in den USA klar machen, dass es nötig ist, aktuelles Material von der CinemaCon schon vor dem Hintergrund zu zeigen, dass Deutschland 2016 einen Rückgang von über zwölf Prozent zu verzeichnen hatte und Deutschland mehr Präsenz im EU-Bereich nicht schaden würde.: Man muss nur bedenken, dass unser Markt von den Top 20 Kinomärkten der Welt der einzige mit einem erheblichen Rückgang war. Wir lügen uns ja immer ein bisschen in die Tasche, weil wir immer auf den Umsatz abstellen. Die echte Währung muss aber der Besuch sein. Dieser zeigt wellenartig leicht nach unten. Allein im letzten Jahr haben wir 2,5 Mio. Besucher an die Plattformen verloren. Unsere Reichweite ist zum ersten Mal unter 40 Prozent gefallen.: Es sind hauptsächlich die 16 bis 29-jährigen. Die Älteren gehen ein bisschen öfter, und der Besuch der bis Zehnjährigen war im letzten Jahr recht gut. Wir müssen uns gemeinsam überlegen, wie wir diese Entwicklung stoppen. Man sollte sich verstärkt den Nicht-Kinogängern zuwenden. Sie wurden in der Vergangenheit aus Kostengründen immer außen vorgelassen. Heute kann man aber über Instagram, Facebook usw. Nicht-Kinogänger lokalisieren und mit Anreizsystemen erreichen, sie ins Kino zu locken. Es ist höchste Zeit, dass wir alle brauchbaren Kundendaten dazu erheben und klug auswerten. In Karlsruhe werden Firmen demonstrieren, wie sich das bewerkstelligen lässt. Im Fokus stehen diejenigen, die ins Kino gehen, die wir aber nicht erfasst haben, und die Besucher, von denen wir die Daten haben, die wir aber noch nicht sinnvoll genug zur Kommunikation nutzen oder nutzen können.: Nicht überall und meist auch nur, wenn der Ticketkauf über das Handy, online oder per Cine-Card erfolgt ist.: Nein, es geht primär darum, mit denjenigen Kontakt knüpfen zu können, die eine Karte gekauft haben und ins Kino gekommen sind und zum anderen um die, die anderswie Interesse am Kino gezeigt haben. Momentan gehen Kinobesucher wieder nach Hause, und wir wissen nicht, wer das war. Wir wollen sie aber alle erreichen können. Ich muss sie auf eine gewisse Art und Weise erkennen können, und über ein System verfügen, bei dem sie bereit sind, sich auch ansprechen zu lassen. Wie das geht, werden wir in Karlsruhe erklären, wie man Daten nutzt, um zusätzliche Kinobesuche zu generieren. Auch so ließe sich der Besucherrückgang stoppen.: Wir reden darüber, was wir potenziellen Kunden bieten können. Da sind uns Plattformen wie Netflix oder Amazon weit voraus. Sie kennen ihre Kunden, sie können sie ansprechen und verfügen über ein einfaches Informationssystem. Ihre Kundenansprache und -abwicklung ist total simpel. Bei Orientierung und Aufklärung ist die Plattform DeinKinoticket.de ein wichtiger Schritt ebenso sein weiterer Ausbau. Näheres werden Sie in Karlsruhe erfahren.: Aus meiner Sicht auf jeden Fall! Die Verleiher geben jetzt schon sehr viel Geld aus, um Kunden aggregiert ansprechen zu können. Wir verfügen über die Kunden, haben aber zu wenige Daten oder nutzen sie zu wenig. Wenn ich ein System einführe, um Daten zu sammeln, damit wir sie zielgruppenorientiert nutzen können, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, dass die Verleiher die Daten aggregiert bekommen, soweit es um das Besucher-Interesse am Film geht. Damit hätten sie weniger Kosten, und könnten bereits aggregierte Daten noch obendrauf setzen. Das alles zusammen ergäbe ein beachtliches Effektivitätspaket. Wir Kinos könnten die Besucher auch konkret ansprechen. Das gäbe eine vernünftige Arbeitsteilung. Und wenn ich weiß, dass ich für einen bestimmten Film eine konkrete Zielgruppe habe, muss ich den Film vielleicht nicht dreimal am Tag spielen, weil dieser Kunde nur zu einer bestimmten Uhrzeit kommt, oder am liebsten sonntags ins Kino geht. So kommen wir zu einer besseren Auslastung der Kinos und zu einer effektiveren Auswertung von Filmen.: Eben nicht! Ganz wichtig ist für mich, dass wir aufgrund der Masse von Kinostarts mehr Leinwände brauchen. Für die vielen kleineren Zielgruppen sind mehr kleinere Säle zwischen 20 und 80 Sitzplätzen erforderlich, in denen solche Filme länger laufen können. Ich will keine konkrete Zahl nennen, aber jeder weiß, dass wir diese zusätzlichen kleineren und mittleren Säle mit großen Leinwänden brauchen. Und um endlich im digitalen Zeitalter wirklich anzukommen, ist es auch ein ganz wichtiger Faktor, alle Formate abspielen zu können.: Aus meiner Sicht ist das ganz elementar. Der Standort Kino muss auf ein internationales Niveau gehoben werden. Es starten immer mehr Filme, die die Kinos nicht alle spielen können. Das ist auch ein Grund, warum es heißt, dass die Fenster verkürzt werden müssen. Wir haben es mit Masse statt Qualität zu tun: mehr Starts, weniger Besucher. Das ist zum Teil ein Problem unserer Produzentenstruktur (zu wenig Eigenkapital, zu wenig Manpower). Viele Filme sollen wir nur wegen der Förderung spielen, sie erreichen aber nur zwischen zwei - und zehntausend Besucher. Wenn man aber sieht, dass sich auf den Plattformen auch nur die Filme wirklich gut vermarkten lassen, die im Kino gut gelaufen sind, dann spricht das doch für das Kino. Was Markenbildung anbetrifft, ist das Kino ganz elementar. Wir brauchen Qualitätsfilme, und wir brauchen sie exklusiv, damit wir auch in dieser Hinsicht mit den Plattformen mithalten können. Um aber auch gute mittlere Filme auswerten zu können und nicht frühzeitig absetzen zu müssen, bedarf es mehr Leinwänden in guter Qualität. Mit entsprechend mehr Leinwänden könnten wir, wenn die Ware stimmt, bis zu 15 Mio. Besucher mehr pro Jahr machen.: An diesem Punkt kommt der von mir propagierte StandortKinoEntwicklungsFonds ins Spiel. Wir müssen uns sowohl die Mehrzahl von Sälen als auch die Zweitdigitalisierung und die Neugestaltung des Ortes Kino leisten können. Allein die Digitalisierung der Vorführtechnik erweist sich nach fünf Jahren nicht als ausreichende Antwort auf die Auswirkungen der digitalen Disruption in unserem Bereich. Der Ort Kino muss komplett im digitalen Zeitalter ankommen. Dazu gehören Digital Walls, er muss Kundeninteraktionen erlauben, die Werbung muss sich neu und digital orientieren, das gilt für das Marketing und das Ticketing. Wir müssen unsere Kunden genauso erreichen können wie Netflix und Amazon. Dann können wir auch mit ihnen mithalten. Wenn ich sage, wir müssen alle Formate spielen können, meine ich, das wir auch Serien spielen können, für die es dann neue Geschäftsmodelle gibt. Ich kann mir vorstellen, dass wir wie in Kanada vor der Vorstellung Gaming anbieten. Wer nur über einen Saal verfügt, muss Stühle rausnehmen können, für Entertainmentangebote im Anschluss an eine Kinovorführung oder für VR-Angebote. In Korea gibt es Kinderkinos mit digitaler Ansprache. Kinos spielen eine erhebliche Rolle für die von der Politik propagierte Erhaltung des ländlichen Raums. Schulische Einrichtungen werden in Sachsen und Bayern schon seit Jahren dezentral angesiedelt. Die Dezentralisierung der Wirtschaftskraft funktioniert nicht ohne bestehende kulturelle Einrichtungen wie die Kinos.: In der Regel zahlen alle Kinos Steuern. Nach der Digitalisierung, für die sie mit 20 Mio. Euro von der FFA unterstützt wurden, zahlen die Kinos inzwischen sieben Mio. Euro jährlich mehr an die FFA. Statt einem Drittel der Einzahlungen erbringen diese jetzt über 45 Prozent. Statt früher 17 Mio. Euro haben wir 2016 bereits 24 Mio. Euro an die FFA bezahlt. Dieses Jahr sind 25 Mio. Euro angesetzt. In nur drei Jahren haben wir die FFA-Gelder für die Digitalisierung zurückbezahlt. Kernpunkt ist, dass die Kinos in den kürzer werdenden Zyklen nicht immer wieder das Geld für die Investitionen haben. Die Tilgung dauert länger als die Nutzung. Sie könnten investieren, wenn sie wie beim Deutschen FilmförderFonds aus einem eigenen Kinotopf, ohne den Produzenten etwas wegzunehmen, einen höheren Zuschuss bis etwa 50 Prozent (in Sonderfällen 85 Prozent) der Investition bekommen würden.: Unser Problem ist die Tilgung der Darlehen. Das bindet alle Mittel, dafür muss ich aber keine Steuern zahlen, weil ich die AfA dagegen rechnen darf. Bekomme ich einen Zuschuss, müssen die 150 Mio. Euro Umsatz, die durch die Investitionen erzielt werden, voll versteuert werden. D.h. es fallen die volle Einkommenssteuer, die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuer an, die Handwerker und Dienstleister in der Region profitieren von diesen Investitionen, und auch das generiert mehr Steuern und sichert oder vermehrt die Arbeitsplätze. Zusätzlich fahren mehr Leute in die Stadt, wenn das Kino neu und topp ist. Davon profitieren wieder Einzelhandel und die Gastronomie im Umfeld. Das erhält den ländlichen Raum und stellt eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten dar. Der Staat muss verstehen, dass es nicht hilft, immer noch mehr Filmproduktionen zu fördern, sondern auch die dafür nötigen Abspielstellen zu unterstützen.: An dem konkreten Vorschlag arbeiten wir gerade und stehen in enger Verbindung mit der AG Kino Gilde. Beim SPIO-Papier steht dieser Gedanke schon an erster Stelle der Agenda unter dem Gesichtspunkt "Erhalt des ländlichen Raums", und wir ergänzen ihn noch um die Notwendigkeit der vollständigen Digitalisierung der Kinos, um internationales Niveau zu erreichen.: Ganz ehrlich? Eine Abzugsberechtigung von Lizenzkosten seitens der Kinos müsste normal sein. Wir können das im Rahmen der AG DigiSpec thematisieren. Würden die Verleiher einen dementsprechenden Teil der Investitionen mittragen, würde dies anders aussehen. Bei der Zweitdigitalisierung fehlt mir der Glaube, dass die Verleiher nochmal das Einverständnis bekommen, zu investieren. Dann müssten sie aber uns ermöglichen, unsere Investitionen so schnell wie möglich zurückzubekommen.: Wir müssen den Ort komplett neu inszenieren. Es muss eine Verbesserung gelingen, wie damals, als die Multiplexe aufgekommen sind. Eine Öffnung für Virtual Reality und Gaming, um als Freizeitangebot noch überzeugender zu wirken. Die Stühle werden anders, es gibt Magic Kino, neues Kinderkino mit Sitzsäcken, evtl. mit Rutschbahnen im Vorführsaal. Das Andenken des Transformierens eines Raumes in mehrere Räume darf kein Tabu sein. Das Ganze wird spannend mit Smart oder Big Data und mit Dynamic Pricing. Netflix kann immer noch nicht das Rätsel lösen, mit Flatrates Filme zu refinanzieren, Kino schon! Je mehr man versucht, am Kinofenster zu schrauben, umso weniger können die Kinos refinanzieren, desto mehr muss sich das Kino anders orientieren und neue: Wie man einzelnen Artikeln nach der CinemaCon entnehmen konnte, ist es nach wie vor ein Thema. Was den Kinos immer gefehlt hat, ist eine Waffengleichheit. Wenn ich über andere Einnahmequellen verfüge oder meinen Raum anders inszenieren kann, kann ich einen Film auch mal ablehnen. Momentan sind wir in einer totalen Abhängigkeit. Aber Netflix hat immer noch Bonuspunkte, das sind die Serien und die Exklusivität. Manche Politiker verstehen das nicht. Sie meinen, jetzt sei nochmal für fünf Jahre das Fenster im FFG festgeschrieben worden und danach sei es obsolet. Ganz im Gegenteil! Kino ist ein großer Reinvestor. Wir werden immer Exklusivität haben müssen. Die Frage ist nur, was damit gemeint ist. Sind es sechs oder neun Monate oder kürzer? Dies hängt von Formaten und neuen Geschäftsmodellen ab.: Die neuen Studien der EU zeigen, dass auf Plattformen nur wirklich läuft, was auch im Kino ging. Danach sind wir als Werbeplattform wichtig, als Marke und als Verwerter. Hollywood muss sich überlegen, ob man diesen "Tod durch Ungeduld" sterben will, wenn etwas zu schnell gemacht wird. Es lässt sich nie wieder reparieren. Je besser wir Kino als digitalen Ort aufstellen, umso besser können wir auf den Wandel reagieren.: Ich bin der Meinung, dass das neue FFG verhältnismäßig gut gelungen ist. In § 2 ist der Ort Kino zum ersten Mal endlich als Förderziel aufgenommen worden. Mit der Anhebung der Bemessungsgrenze und der Abgabebefreiung bei einem Vorjahresnettoumsatz unter 100.000 Euro ist für die Kinos gleichzeitig eine notwendige Entlastung geschaffen worden. Die geplante Spitzenförderung ist überlebenswichtig für uns. Wir brauchen erfolgreiche deutsche Filme, und in ihre Herstellung muss eine gewisse Konstanz gebracht werden. Fakt ist, dass die Förderziele, die jetzt im Verwaltungsrat diskutiert werden, nicht dem Grunde nach abgelehnt werden dürfen, weil einige Verleiher befürchten, dass sie dann ihre kleinen Filme nicht mehr bezahlt bekommen. Hier müssen die Ursachen herausgearbeitet werden und die dementsprechende Lösung. Ansonsten wird man dem Umstand nicht gerecht, dass Kinos mit solchen Filmen nicht überleben können. Wir brauchen wieder Risikofilme. Genre, Risiko, Vielfalt - das muss sich im Kino widerspiegeln. Und diese Filme können auch ausgewertet werden, wenn es die neuen Leinwände gibt.: Ich glaube, dass es besser wird wie letztes Jahr. Bezogen auf die Besucher war das eines der schlechtesten Jahre. Alles andere ist geschwindelt. 2015 war normal, 2014 war schon eine Katastrophe und 2016 wieder. 2017 werden wir uns verbessern, weil die Auslastung mit guten Filmen über das Jahr besser ist. Letztes Jahr gab es von April bis August nichts Vernünftiges gegen Fußball zu spielen. Wir brauchen jeden Monat ein, zwei Blockbuster und gute Mittelware. Deshalb war 2001 so herausragend.Das Gespräch führte Ulrich Höcherl

Quelle: Blickpunkt:Film

