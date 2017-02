KOMMENTAR: Wunschkonzert 2.0

Das Wunschkonzert wird lauter. Die Konkurrenz schläft nicht, und die Bundesregierung nimmt die Weckrufe nur eingeschränkt zur Kenntnis. Die Kreativindustrie ist in der modernen Mediengesellschaft Zukunftsindustrie. So muss sie auch gefördert werden. Sage niemand, dass sich die Bundesministerin für Kultur und Medien nicht bewegt hätte. Sämtliche Treffen der Filmbranche während der Berlinale wurden jedenfalls versüsst durch die Ankündigung, den DFFF um die Hälfte zu erhöhen. Wer genau auf die neuen 25 Mio. zugreifen darf, soll eine neue Richtlinie regeln. Am Ende darf wohl vor allem Studio Babelsberg erleichtert in die Zukunft blicken. Was wie eine Großtat aussieht -? und auch ist -? reicht nur nicht aus, um den Standort Deutschland wirklich konkurrenzfähig zu machen. Das hört sich an, als hätte die BKM den kleinen Finger gegeben, und die Branche will nun die ganze Hand. Will sie auch! Denn die heimische Bewegtbildindustrie, die es auszubauen und zu stärken gilt, besteht aus mehr als Studiokapazitäten. Kanada und ausgerechnet Großbritannien machen es vor, wie man über intelligente und höchst attraktive Anreizmodelle eine Industriepolitik fährt, die sicher stellt, dass sich im eigenen Land Kompetenzzentren bilden, die nicht nur weltweit Investoren anlocken, sondern Zukunft sichern, in dem sie Arbeit und Knowhow für diese und weitere Generationen schaffen. Zehn Verbände wenden sich jetzt in einem gemeinsamen Appell an die Parteien, besonders auffällig, dass dies Film und Games im Schulterschluss tun. Denn die Bewegtbildindustrie reicht weiter als Film. Es gilt nicht nur, den Fiction- und Dokumentarfilm, sondern auch die immer bedeutenderen, aber kostspieligen High-End-Serien zu fördern, bestehende und neue Zentren für Animation und visuelle Effekte zu unterstützen, sowie Games und Virtual-Reality-Projekte mit den nötigen zusätzlichen Mitteln zu unterfüttern.Es kann schlechterdings nicht sein, dass Deutschland nur einer der größten Absatzmärkte für diese Kultur- und Wirtschaftsgüter bleibt und nicht darauf achtet, dass sie auch lokal gestaltet und hergestellt werden. Dass Wissen und junge Talente an andere Standorte abfließen, weil es keine wirksamen steuerlichen Fördermodelle gibt, die Arbeitsplätze schaffen und am Ende den Fiskus mehr verdienen lassen, als er darin investiert hat. Im Herbst ist Bundestagswahl, bis dahin basteln die Parteien an ihren Wahlprogrammen, von denen sie gelegentlich auch den einen oder anderen Punkt umsetzen. Wenn nicht eine vernünftige Politik für die Film- und Bewegtbildindustrie samt wirksamer Anreizmodelle ganz obenauf steht, hätte das gravierende Folgen für die weitere Zukunft unseres Medienstandorts. Dem klug orchestrierten Wunschkonzert der zehn Verbände ist dringend zu wünschen, dass es auf viel Gehör in der Politik trifft.Einfach immer weiter musizieren!

