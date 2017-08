KOMMENTAR: Wir sind wieder wer

Ein gewisses Kribbeln habe ich schon verspürt, eine Freude, ein Hochgefühl, als in den USA irgendwann im Verlauf des Frühjahrs die Filmkritiker verantwortlich gemacht wurden dafür, dass gewisse Franchise-Filme am Boxoffice nicht so funktionierten wie von den Studios erhofft. Filmkritiker! Ausgerechnet! Jene vom Aussterben bedrohte Spezies, auf deren Meinung man nichts mehr gibt, weil ja doch niemand mehr Filmkritiken liest. "Critic-proof!" heißt es gerne bei Filmen, die einfach nur gemacht sind, um die Massen in die Kinos zu locken, um schnell Umsatz zu generieren - und die man schon wieder vergessen hat, wenn der Abspann rollt, weil da einfach nichts war, was einen involviert hätte, emotional oder intellektuell. Daran ist nichts verwerflich: Es ist ein Geschäft. Der Haken ist, dass sie nicht mehr so richtig funktionieren wollen. Der Buhmann ist bereits ausgemacht. Die Kollektivschuld soll bei der Kritik liegen, seitdem die größte Onlineplattform für Ticketverkäufe bei den jeweiligen Titeln die Prozentbewertungen des Filmkritik-Aggregators Rotten Tomatoes führt - und nun einst willige Opfer davon abhält, Tickets für Filme zu lösen, die sie früher niemals hinterfragt hätten. Was einzelne Studios allen Ernstes bereits dazu bewegt hat, Pressevorführungen für problematische Titel entweder ganz abzusagen oder auf den Starttag zu legen. Mit zweifelhaftem Erfolg, möchte man meinen: Ein "Der dunkle Turm" kann trotz der verzweifelten Maßnahmen nicht überzeugen am Boxoffice. Und einmal abgesehen davon, dass die Haltung doch einigermaßen zynisch ist, seinen Kunden für so dämlich zu halten, dass man ihn mit so billigen Tricks doch dazu bringen kann, sich Filme anzusehen, von denen das Studio selbst zu wissen scheint, dass sie zumindest unangenehm riechen, ziehen die hochbezahlten Manager auch völlig falsche Schlüsse. Weil nämlich der Umkehrschluss auch nicht funktioniert: Wenn die Logik nämlich stimmte, hätten die Menschen "Logan Lucky" am vergangenen Wochenende die Bude einrennen müssen. Steven Soderberghs Gaunerkomödie steht bei 93 Prozent auf Rotten Tomatoes. Und "Planet der Affen: Survival" - ebenfalls 93 Prozent! - hätte einer der Abräumer des Sommers sein müssen. Pustekuchen. So einfach ist es eben nicht. Die Aufgabe der Filmkritik sollte ohnehin eine andere sein, als den Nero zu machen und den Daumen zu heben oder zu senken: Sie soll den Dialog fördern, einen anderen Blick liefern und Lust auf Kino machen, auch wenn es sich um einen Verriss handelt. Den Studios ist angeraten, sich darauf zu konzentrieren, bessere Filme zu machen, anstatt den Fehler bei anderen zu suchen. Dann bleiben alle Beteiligten wer. Einstweilen darf sich die Kritik ein bisschen in ihrer unerwartetenneuen Beachtung sonnen.

