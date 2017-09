KOMMENTAR: Wer eine Reise tut...

Wer eine Reise tut, der könnte womöglich ein ganz anderes Bild vom deutschen Film bekommen. In Toronto jedenfalls lieben sie den deutschen Film. Hier hat vor mehr als einem Jahrzehnt der damalige künstlerische Leiter des TIFF, Noah Cowan , im Katalog des Festivals einen vielbeachteten Aufsatz über die neue Vitalität des deutschen Kinos geschrieben, als hierzulande genölt wurde, dass sich nichts bewegt im heimischen Film. Hier wurde Christian Petzold regelrecht auf Händen durch die Straßen getragen, als er vor zwei Jahren seinen "Phoenix" in der kanadischen Metropole vorstellte. Cameron Bailey , mittlerweile künstlerischer Leiter des TIFF, sagte mir damals, er habe es für einen großen Fehler gehalten, dass Cannes den Film nicht in den Wettbewerb eingeladen hatte. Vor ein paar Tagen hat er mir noch einmal bestätigt, dass er "Phoenix" für einen der wichtigsten Filme der letzten Jahre halte. Und Jane Schoettle, lange Jahre für den deutschen Film verantwortliche Programmerin des Festivals, schwärmte im Anschluss von Jan Zabeils "Drei Zinnen" , der zuvor ja schon in Locarno für Furore gesorgt hatte. Am deutschen Kino gefiele ihr das Selbstbewusstsein und der Mut. Dinge, die man hier vor Ort vermutlich nicht so oft zu hören bekommt. Aber gut, der Prophet gilt im eigenen Lande nun einmal nicht so viel wie Zuhause. Aber wie leidenschaftlich und mit großem Sachverstand hier das hohe Lied auf den deutschen Film gesungen wird, öffnet einem dann doch die Augen, man müsse öfter mal versuchen, die Dinge mit etwas mehr Abstand zu betrachten. Dass Toronto ein gutes Pflaster ist, hat sich jedenfalls herumgesprochen. Wie sonst ließe sich erklären, dass Robert Schwentke ausgerechnet hier Weltpremiere mit seinem ersten deutschen Film seit 15 Jahren feiert. Dass Wim Wenders seinen "Submergence" ebenfalls als Weltpremiere zeigt. Und dass Fatih Akin hier seine Oscar-Kampagne für "Aus dem Nichts" beginnt.Und als wäre das alles nicht genug, läuft in Toronto auch noch die erste deutsche Netflix-Serie vom Stapel. "Dark" befindet sich in der neuen Primetime-Reihe übrigens in hochkarätiger Begleitung. Neben der Serie von Baran bo Odar und Jantje Friese werden in dem handverlesenen Programm mit nur fünf Titeln auch die zweite Staff el der %Steven-Soderbergh%-Serie "The Girlfriend Experience" sowie die neue HBO-Statusserie "The Deuce von "The Wire"-Macher David Simon gezeigt.Prima lässt sich hier also Selbstbewusstsein tanken, bevor es wieder nach Hause geht ins Land der Nöler. Zum Glück warten dort auch wieder Festivals, allen voran Hamburg Hof und Mannheim , wo der deutsche Film etwas gilt. Manchmal muss die Reise dann doch nicht so weit sein.

