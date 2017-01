KOMMENTAR: Tear down the wall!

Mauern sind das Letzte, was diese Welt gebrauchen kann. Brücken sollte sie bauen. Darum geht es bei Kino, aller kommerziellen Überlegungen und Nöte zum Trotz. Filme sind ein Fenster in Welten, die man als Zuschauer sonst niemals kennenlernen würde. Oder zumindest niemals aus dem jeweiligen Blickwinkel. Um Unterhaltung geht es, gewiss, aber eben auch um Fenster in die Welt. Es ist nicht falsch, ab und zu inne zu halten und sich diesen Aspekt des Kinos vor Augen zu führen. Er ist wichtiger denn je in einer Welt, in der Fakten alternative Verhandlungsmasse sind und gefühlte Wahrheiten wichtiger erscheinen als belastbare Zahlen. In einer Welt, die dabei ist, sich wieder gegenseitig zu belagern. Natürlich ist das Editorial eines Fachmagazin für die Bewegtbildbranche nicht der optimale Ort zum Räsonieren über Weltpolitik. Vielleicht aber können auch wir unseren Beitrag leisten, dass wir nicht wieder leichtfertig beginnen, Mauern zu errichten. Vor diesem Hintergrund setzen die aktuellen Oscar-Nominierungen ein klares Zeichen: Die kreative Branche besteht eben nicht nur aus der privilegierten weißen Oberschicht. Was sich in diesem Jahr endlich wieder deutlich niederschlägt in der Liste derer, die sich Hoff nungen auf eine Auszeichnung beim renommiertesten amerikanischen Filmpreis machen dürfen. Noch wichtiger aber ist die Vielfalt an Themen, an erzählerischen Ansätzen, die sich unter den nominierten Filmen findet. Niemand ist eine Insel. Völkerverständigung und Aufgeschlossenheit für die Lebenssituation anderer Menschen sind von jeher auch eines der Merkmale der Berlinale . Gerade als Festival in der einstigen Mauerstadt ist sich das größte Filmfest Deutschland seiner Verantwortung bewusst, sich klar gegen Intoleranz oder Bigotterie zu positionieren und für Neugier und Off enheit gegenüber anderen Weltanschauungen und Kulturen auszusprechen. Das schlägt sich in der jährlichen Filmauswahl nieder, die einen Querschnitt des Filmschaff ens auf der ganzen Welt mit unterschiedlichsten Themen und Ansätzen bietet. Und als Großveranstaltung, die eine der großen europäischen Metropolen zehn Tagen auf den Beinen hält, für sich schon ein klares Zeichen setzt. Anno 2017 kann man sich nicht mehr abschotten vom Rest der Welt. Man muss Wege finden, auf diesem kleinen Planeten miteinander zu leben. "Tear down the wall", sangen Pink Floyd vor 38 Jahren - und traten damit seinerzeit auch in Berlin auf. Das ist ein gutes und wichtiges Motto, gerade in einer Zeit, in der politische Kräfte im Begriff sind, das Gegenteil umzusetzen. Das Kino ist das richtige Instrument,um Nein zu sagen.

