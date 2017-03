KOMMENTAR: Roter Teppich in Serie

Deutschlands Produzenten können auch anders! Der Starauftrieb auf den roten Teppichen gilt in diesen Tagen den neuen horizontal erzählten Serien. Mit viel Selbstbewusstsein und hoffnungsfroher Erwartung werden die Früchte harter Arbeit präsentiert. Viel steht auf dem Spiel. "You Are Wanted" , die von Pantaleon Films und Warner produzierte erste deutsche Amazon Originals Serie, erblickte gleich in acht Cinestar-Sälen am Potsdamer Platz das Licht der Welt. Zwei Tage vorher wurde der historische Hörsaal der Berliner Charité für die gleichnamige von UFA Fiction produzierte ARD -Serie zum Kino umfunktioniert, um den Sechsteiler geladener Hauptstadtprominenz zu zeigen. Die großen Serienprojekte der letzten Zeit treffen im März aufeinander. Zuerst steht "You Are Wanted" in Deutschland und dann in 200 weiteren Ländern zum Abruf bereit. Nur Tage später startet "Charité" . Und Ende März zeigt das ZDF mit " Der gleiche Himmel " einen weiteren von UFA produzierten Mehrteiler vor dem Hintergrund deutsch-deutscher Geschichte in den 70er Jahren, der ebenfalls große internationale Ambitionen hat. Natürlich gibt es noch viele weitere Projekte in unterschiedlichen Fertigungsstadien, von der ersten deutschen Netflix-Serie "Dark" über "Babylon Berlin" bis zum "Boot" , die alle derselbe Ehrgeiz auszeichnet, nämlich Geschichten in und aus Deutschland zu erzählen, die nicht nur vor heimischen sondern auch vor internationalem Publikum reüssieren. Was deutschen Kinofilmen nur im Ausnahmefall gelingt - "Toni Erdmann" , die rühmlichste Ausnahme der letzten Zeit, ist gerade hoch verdient sechs Mal für den Deutschen Filmpreis nominiert worden! - scheint ein Markenzeichen deutscher Serien zu werden. Vorbei die Zeiten, in denen krampfhaft versucht wurde, Filme in Englisch zu drehen, um sie für ein Publikum in anderen Ländern attraktiv zu machen. Jetzt erweist sich ihre Stärke darin, Genre in überzeugendem Lokalkolorit zu schaffen, oder (Zeit-)Geschichte über einzelne Figuren zu erzählen, die dieses Land geprägt hat. Der härteste Test steht "You Are Wanted" bevor - und im Herbst oder Winter der Wiedemann & Berg -Produktion "Dark": Bei beiden können zumindest die Abnehmer bzw. Auftraggeber der Produktionen sofort sehen, wie gut diese Serien jenseits unserer Grenzen angenommen werden. Die weiteren Serien und Mehrteiler gehen den klassischen Weg über den Weltvertrieb. Soweit sie noch nicht verkauft sind, dürften sie bei der MIP-TV "Hot Properties" sein. Dass deutsche Produzenten auch komplexe Serien schaffen können, stand nie ernstlich in Frage. Aber dass wachsendes internationales Interesse deutschen Serien ganz neue Finanzierungschancen bietet, das gilt es jetzt durch ihren Erfolg sicher zu stellen.

