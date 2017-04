KOMMENTAR: Raus aus der Komfortzone!

Großansicht Ulrich Höcherl, Chefredakteur Ulrich Höcherl, Chefredakteur

Jetzt ist wieder gut klagen, weil die Kinozahlen des ersten Quartals hauchdünn unter denen des Vorjahres liegen. Eigentlich kein Grund sich zu sorgen, aber in gewisser Weise doch. Eine Frage des Standpunkts! Genau betrachtet sind diese wunderbaren Vorjahresvergleiche immer auch Vergleiche von Äpfeln mit Birnen. Den betroffenen Marktakteuren würden immer tausend gute Gründe einfallen, warum nun das Minus nicht so besorgniserregend ist. In unseren Betrachtungen in Blickpunkt:Film fängt das schon mit dem Zeitraum an, der nun mal tagesgenau und dann wieder nur auf Verleihwochen bezogen ist - unter Außerachtlassung der ersten Tage des Jahres. Aber natürlich ist klar, dass für dieses Jahr wieder ein deftiges Umsatzplus programmiert ist. Das haben sich alle Player gegenseitig prophezeit. Die Ausreden des letzten Jahres - zu wenig große Programmmarken im Sequelrausch, zu schwache deutsche Filme, zu viel Fußball, - gelten für dieses Jahr nicht mehr. Für das erste Quartal bleibt bestenfalls als Ausrede, dass nur ein Star Wars-Standalone und kein richtiges Sequel über den Jahreswechsel mehr Besucher ins Kino lockte. Und natürlich fiel ins Vorjahresquartal das Oster-Boxoffice, während 2017 Ostern erst jetzt (hoffentlich!) tolle Zahlen schreibt. Und überhaupt: die Wetterkapriolen. Niemand wird müde, die Auswirkungen der ersten Sonnenstrahlen auf die Kinolust der Durchschnittsdeutschen zu beschreiben, schon gar kein Major-Geschäftsführer, der an seinen internationalen Vertriebschef berichtet. Aber eigentlich muss uns der derzeit noch nicht rekordverdächtige Zuspruch trotz aller schönen Ausreden sorgen. Schon beim Blick aufs Kinojahr 2016 durfte die deutsche Kinobranche verdrießlich stimmen, dass man sich zwar auf Augenhöhe gut geschlagen hatte, aber alle wichtigen Märkte um uns herum zulegen konnten: Nur im deutschen Kino gab es ein Minus. Natürlich darf es Sorgen machen, dass selbst weltweite Blockbuster ihre phänomenale Zugkraft in deutschen Kinos nicht voll ausspielen können und im internationalen Vergleich spürbar schwächer abschneiden. Das richtet sich als Vorwurf weder an die Verleiherseite, die sich alle Mühe gibt, mit immer raffinierteren Marketinganstrengungen den Erfolg der Filme zu befördern. Das richtet sich auch nicht gegen die Filmtheater, die nun seit Jahren mit immer neuen Investititonen spürbar am Erlebnis Kino arbeitet. Trotzdem wird es wohl nur in einer gemeinsamen Anstrengung gelingen, die Konsumenten wieder in wachsender Zahl für Kino zu begeistern. Statt wechselseitiger Empfehlungen, was zu tun sei, gilt für beide Seiten: Raus aus der Komfortzone! Für den gemeinsamen Kampf um die Zuschauer kann man gar nicht genug Input an Expertise, Erfahrung und Kundendaten miteinander teilen. Besser jetzt damit anfangen als auch nur einen Tag später. Spätestens der anstehende Kinokongress ist dafür ein geeigneter Kickoff-Termin.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen