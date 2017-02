KOMMENTAR: Nabel der Filmwelt

Großansicht Ulrich Höcherl, Chefredakteur Ulrich Höcherl, Chefredakteur

Einmal im Jahr darf sich Deutschland im Mittelpunkt der Filmwelt wähnen. Um genauer zu sein, ist es natürlich nur Berlin, das die 67. Filmfestspiele ausrichtet. Zum Nabel der Filmwelt gehört eine Nabelschau des deutschen Films - und die fällt nicht so schlecht aus. Alles scheint auf den Punkt hin orchestriert, wenn sich die Crème der Filmemacher in der dank pünktlicher Warnstreiks nicht so einfach zu erreichenden deutschen Hauptstadt drängt. Selbst die heimische Politik scheint für wenige Tage vom Filmschaffen Kenntnis zu nehmen. Von der neuen Wirtschaftsministerin geerbt und pünktlich vorgelegt, wurde eine sehnsüchtig erwartete Filmwirtschaftsstudie, die der deutschen Filmindustrie eine beachtliche Bedeutung als Kulturfaktor, vor allem aber als Jobmaschine, als Wirtschaftsfaktor und als Schlüsselindustrie für die Zukunft zuweist. Die eindrucksvollen Leistungswerte nun zu studieren, ist das eine, das andere ist, die politischen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Wettbewerbsfähigkeit für die kommenden Jahre zu sichern und noch zu stärken. Jemand muss sich nun angesprochen fühlen, am liebsten die volle Frauenpower: Die Kulturministerin im trauten Schulterschluss mit ihrer neuen Kollegin im Wirtschaftsministerium sollten Pläne schmieden, um dem Finanzminister ein Angebot zu machen, das er nicht ablehnen kann.Pünktlich zu Berlinale-Beginn fällt auch die Bilanz des Kinojahres viel gefälliger aus als noch vor Wochen angenommen. Die Umsatzmilliarde ist ja doch erzielt, auch wenn die Besucherbilanz ungenügend ausfällt. Selbst der Anteil des deutschen Films fällt besser aus als befürchtet, rechnet man die Produktionen dazu, die ein inzwischen überforderter DFFF ins Land locken konnte. Auch der Anteil des deutschen Films an der Berlinale stellt zufrieden: 74 Filme werden der angereisten Filmwelt präsentiert und das in den unterschiedlichsten Sektionen. Die drei deutschen Filme im Wettbewerb könnten unterschiedlicher nicht sein und zeugen doch vom Können deutscher Regisseure auf allerhöchstem Niveau. Was an heimischen Produktionen im Panorama, in der Perspektive oder im Berlinale Special gezeigt wird, belegt eine eindrucksvolle Vielfalt von Film- und Lebenswelten, die es in einer gemeinsamen Anstrengung für die Zukunft zu sichern gilt.Da ist es nur das Tüpfelchen auf dem i, dass "Toni Erdmann" , der die deutsche Filmbranche nun seit Monaten über die Maßen erfreut, nicht nur seine Chance bei der Oscar-Verleihung hat, sondern auch ein Remake in den USA finden wird. Und kein geringerer soll die männliche Hauptrolle übernehmen als der große Jack Nicholson . Wenn es noch eines Ritterschlags für diesen Film bedurft hätte, hier ist er. Alles weitere muss sich die Filmbranche mit Hilfe der Politiker und Sender in den nächsten Monaten selbst hart erarbeiten, wenn der Nabel der Filmwelt längst wieder woanders liegt. In diesem Sinn: Eine erfolgreiche Berlinale!

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen