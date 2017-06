KOMMENTAR: München macht's richtig

Vielleicht liest sich diese Headline an anderen Standorten nicht so gut, aber gemeint ist doch nur das Filmfest . Nächste Woche leuchtet München wieder im Zeichen des Kinos. Es gibt viel zu entdecken und noch mehr zu diskutieren. Die Branche reist dafür jedenfalls in Sollstärke an. Festivalchefin Diana Iljine weiß, was sie Publikum und Fachklientel schuldig ist. München ist kein A-Festival, also müssen nicht nur Welt- oder Europapremieren präsentiert werden, sondern es darf auch das Beste aus Cannes oder Berlin sein. Dabei entdecken die gut vernetzten Spürnasen in ihrem Team vieles so früh, um es hier zum ersten Mal zu zeigen. Natürlich ist die Mischung wichtig, die richtigen Namen, Themen, die bewegen. Die Jungen sollen genauso ihre Rolle spielen wie die erfahrenen Filmgrößen, die sich hier gerne feiern lassen. %Bryan Cranston% ist so ein magischer Name, der den Cine Merit Award bekommt, genauso wie der eigentlich ganz moderne Filmemacher %Reinhard Hauff%, dessen Werke eine Neuentdeckung wert sind. In München steht das Kino im Mittelpunkt. Gleichwohl sind hier schon früh die neuen Serien gezeigt worden, haben auch die Kreativen, die für das Fernsehen und die digitalen Medien arbeiten, immer den Weg auf die Leinwand gefunden. Auch den Genderdiskurs haben die Münchner Festivalplaner wie selbstverständlich im Hinterkopf. Dieses Jahr wird wieder der Film einer Regisseurin das Filmfest eröffnen. 50 Filme steuern Filmemacherinnen bei und stellen damit fast ein Drittel des Programms. Die jungen Leute sollen sich wohlfühlen im Kino, ihnen werden eigene Events und eine spezielle Reihe gewidmet, aber auch das politische Kino, das sich Berlin besonders auf die Fahnen schreibt, hat in München eine Heimat. Trotz Hochsommer und immer wieder harter Fußballkonkurrenz gelingt es dem Filmfest, sich zu behaupten. Der Hauptsponsor mag abspringen, dafür unterstützen Stadt und Staat ihr Festival so, dass es weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinweg strahlen kann. Gerade der deutsche Kino- und Fernsehfilm ist nie zum Hauptstadtfestival abgewandert. In München ist alles ein bisschen überschaubarer, die Branche trifft sich im Stundentakt auf Parties, Empfängen und Preisverleihungen. Gesprächsstoff gibt es reichlich. Von den neuen Förderleitlinien der FFA , der Anti-Piraterie-Allianz der Contentanbieter, dem kaum mehr berechenbaren Zuspruch des breiten Publikums im regulären Kino über die neuen Produktionsstrategien der Fernsehsender und ihrer Konkurrenten Amazon und Co., gibt es genug, worüber Produzenten, Kreative, Förderer und Senderverantwortliche diskutieren wollen, um die eigenen Standpunkte weiter zu entwickeln. Kaum ein Festival bietet so entspannt auf so engem Raum so viele Begegnungsmöglichkeiten - und alle sind da und greifbar! München macht schon vieles richtig.

