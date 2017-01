KOMMENTAR: München leuchtet! Und der deutsche Film?

Das neue Filmjahr fängt erst richtig an, wenn sich die Branche am Alpenrand zu Filmpreis, Filmball und Tradeshows im Stundentakt getroffen hat. Gefeiert werden darf auch eine wahre Flut an deutschen Filmen. Für wen sind die eigentlich alle gemacht? 2016 war ein künstlerisch herausragendes Jahr für den deutschen Film: "Toni Erdmann" , " Wild " und "24 Stunden" sind auch auf diesen Seiten ausreichend gepriesen worden . Mit "Axolotl Overkill" in Sundance setzt sich der gute Lauf 2017 fort. Und noch warten wir gebannt auf die Oscar-Nominierungen Anfang der Woche. Wirtschaftlich hat sich der deutsche Film nicht ganz so gut geschlagen. Wäre da nicht die auch inhaltlich herausragende Komödie "Willkommen bei den Hartmanns" zum Jahresausklang gewesen, es wäre eine noch bescheidenere Ernte am Boxoffice geworden. Gerade mal 19 Prozent der Besucher, sind für deutsche Filme ins Kino gekommen, der Marktanteil gegenüber Vorjahr hat sich fast halbiert. Gar nicht sorgen muss man sich dagegen über die Zahl der deutschen Kinostarts, die strebt von Jahr zu Jahr neuen Höhen entgegen. Im letzten Jahr konnte hier ein einsamer Rekord von 256 Neustarts im Kino geschrieben werden, pro Monat mehr als 20 brandneue deutsche Filme. Das wären dann nochmal 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Gewiss sind viele Dokumentationen unter diesen Filmen, die aus anderen Gründen ihr Heil im Kino suchen müssen, und ganz bestimmt ist diese Zahl nur Teil einer generellen Filmflut, die über die Kinos hinwegschwappt und selbst vom willigsten und engagiertesten (Programm-)Kinobetreiber nicht ansatzweise gemeistert werden kann. 769 Neustarts hat ComScore insgesamt gemessen, auch das schon ein Anstieg von fast 30 Prozent. Nun lassen sich schnell falsche Schlüsse daraus ziehen. Natürlich ist es schön, wenn viele deutsche Filme produziert werden, wenn Visionen und Träume auch fern vom Publikum verwirklicht werden und Produzenten davon leben können. Nur, müssen partout alle Früchte dieser Arbeit auf die große Leinwand kommen? Gibt es nicht längst andere schöne digitale Wege zum Publikum, die nicht Gefahr laufen, durch Massenandrang verstopft zu werden. Im Kino verlieren selbst Fachleute den Überblick, die Zuschauer sowieso. Konzentration auf das Wesentliche wäre bei allen Beteiligten wichtig, den Verleihern, den Kinobetreibern und wohl auch den Förderern. Abschied von der Gießkanne, denn für viele künstlerisch und kommerziell vielversprechende Projekte gibt es in Deutschland nach wie vor nicht genug Unterstützung. Vielleicht lösen sich die Sorgen schon bei den Tradeshows in Wohlgefallen auf. Der deutsche Film will in diesem Jahr wieder Muskeln zeigen, so heißt es aus berufenem Munde und wenigstens zyklisch sein Publikum zurückerobern. Das wäre dann ein Grund, schon vor zu feiern - beim Filmpreis, beim Filmball und später in den Kinos in diesem Jahr.

