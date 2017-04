KOMMENTAR: Mehr Erdmanns und mehr Hartmanns, bitte!

Großansicht Ulrich Höcherl, Chefredakteur Ulrich Höcherl, Chefredakteur

Der Deutsche Filmpreis ist auf einem guten Weg. Einträchtig nebeneinander nominiert wurden in diesem Jahr "Toni Erdmann" und "Willkommen bei den Hartmanns" . Sie sind nicht die beiden Enden eines Spektrums, sondern sie versöhnen den Anspruch an den deutschen Film mit den Erwartungen des Publikums - jeder auf seine Art. Dem Deutschen Filmpreis tut es jedenfalls gut, dass sich mehr Publikumserfolge unter den Aspiranten für die Lola für den besten Film befinden. Das könnte das Interesse an dieser schönen Veranstaltung beflügeln, die wie die Césars oder gar der Oscar eine Empfehlung für alle Filminteressierten geben will. Alle sechs Nominierten stehen für ein aufregendes Jahr für den deutschen Film. Alle haben im Inland für Aufmerksamkeit gesorgt, einige haben im Ausland das neue Interesse am deutschen Film befeuert, das auch die Wahrnehmung der Kinofilme zuhause verändert. Und alle haben sie den Hauptpreis verdient. Schön, dass sich die Mitglieder der Akademie auch dem publikumswirksamen Film öffnen, auch wenn das die Kulturkritiker bestimmt wieder erbittern dürfte. Noch schöner wäre es, wenn sie den Blick auch auf die Einzelleistungen in kommerziell erfolgreichen Filmen richten würden. Denn auch in diesen Filmen gibt es herausragende Akteure vor und hinter der Kamera. Die weitere Öffnung käme auch dem Deutschen Filmpreis zugute und würde seiner eigenen Wahrnehmung dienen. Öfter mal einen "Toni Erdmann" oder ein "Willkommen bei den Hartmanns" ist natürlich ein frommer Wunsch. Dass es so einfach nicht ist, haben auch die Mitglieder der illustren Runde nominierter Produzentinnen und Produzenten klar gestellt, die jedes Jahr Blickpunkt:Film ausführlich und exklusiv Rede und Antwort stehen. Das Herzblut und die Leidenschaft, die sie in ihre Produktionen investiert haben, wurden vom Publikum oder der Kritik und in den schönsten Fällen von beiden honoriert. Das hindert aber den herzlose Branchenjournalisten nicht zu konstatieren, dass sich der deutsche Film schwer getan hat im letzten Jahr, dass nach wie vor unheimlich viel vorbei produziert wird an potenziellen Zuschauern. Sein Marktanteil ist 2016 geschrumpft auf etwa 20 Prozent, dabei ist die jährliche Anzahl an Kinostarts fast auf 250 Filme angeschwollen. Die große Mehrzahl von ihnen schafft keine 50.000 Besucher, viele nicht einmal fünfstellige Zahlen. Fast verstörend ist etwa die Performance des einhellig gelobten "Tiger Girl" , der wild, frech und anders ist, und vom Publikum ignoriert wird. Glaubt man den Marktforschern, haben sich junge Leute ab 16 vom deutschen Kinofilm verabschiedet. Am Ende aber ist der deutsche Film nicht auf seine Kritiker sondern auf seine Zuschauer angewiesen. Schön dass es die Erdmanns und die Hartmanns gibt. Von ihnen muss es einfach mehr geben, wenn auch der nächste Filmpreis wieder eine schöne Feier werden soll.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Thema Kino Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen