KOMMENTAR: "Krieg der Sterne" ist schuld

Ist "Krieg der Sterne" schuld an allem? Wenn ich für jede in meiner Gegenwart geführte Diskussion, in der angesprochen wurde, dass George Lucas' Film 1977 die Ära des New Hollywood beendet hätte und mit ihm auch das Kino, wie man es bisher kannte, einen Euro bekommen würde, könnte ich vermutlich alle unsere Leser auf ein Bier in die Bar von Mos Eisley einladen. Natürlich handelt es sich um eine Überspitzung, um eine grobe Vereinfachung. an darf nicht vergessen, dass Steven Spielberg zwei Jahre davor mit "Der weiße Hai" - der erste Film, der in mehr als 500 Kinos gleichzeitig gestartet wurde - die Blaupause für die Auswertung von dem nachträglich "A New Hope" betitelten Standalone-Film geliefert hat. Dass eine Reihe der führenden Filmemacher des New Hollywood gerade im Jahr 1977 mit ebenso grandiosen wie egomanischen Statements an der Kinokasse scheiterte und dem knappen Jahrzehnt scheinbar unbeschränkter künstlerischer Freiheit in Hollywood eigenhändig das Grab schaufelte, allen voran Martin Scorsese mit "New York, New York" und William Friedkin mit "Sorcerer" . Dass das alte, kommerzielle Hollywood auch während der Ära des New Hollywood weiterhin erfolgreich existierte: Der erfolgreichste Film des Jahres 1974 war "Flammendes Inferno" , nicht gerade ein Höhepunkt kreativen Schaffens. Nein, ein einzelner Film kann nicht mit einem Schlag alles ändern.Ein einzelner Film kann jedoch ein Gamechanger sein, ein Film, der Sinnbild dafür ist, dass die Weichen des Geschäfts neu gestellt werden, gerade im Rückblick. Wenn man betrachtet, mit welch eiserner Faust "Star Wars" das Geschehen in den Kinos knapp 40 Jahre nach dem ersten Film beherrscht, wie er ein Klima des kommerziellen Kinos, das immer und immer wieder aufs Neue die von "Krieg der Sterne" erstmals erprobte, in den Folgejahren rasch etablierte und seither immer weiter verfeinerte und perfektionierte Erfolgsformel zur Anwendung bringt, fällt es doch schwer zu widersprechen: Ja, "Krieg der Sterne" ist schuld. Er hat das Geschäft verändert, die Sehgewohnheiten, die Ansprüche und Erwartungen des Kinopublikums. Er hat den Grundstein gelegt für das Franchise-Kino von heute, die industriell gefertigten Blockbuster, die eskapistischen Superhelden-Fantasien. Mag George Lucas sich damals als Einzelkämpfer gefühlt haben wie die Rebellen beim Kampf gegen des Imperium, heute ist Star Wars das Imperium und jede neue Episode und jedes neue Spinoff ist ein neuer kleiner Todesstern. Die entscheidende Frage ist: Ist das unbedingt etwas Schlechtes?Vielleicht haben es kleinere Filme heute schwerer, aber sie werden immer noch gemacht. Sie finden immer noch ihr Publikum. "La La Land" . " Moonlight ". "Manchester by the Sea" . Der Fantasie und künstlerischem Ausdruck sind unverändert kaum Grenzen gesetzt. Man muss nur findig sein, beweglich, einfallsreich. Wie George Lucas' Rebellen, im Schatten des Todessterns.

Quelle: Blickpunkt:Film

