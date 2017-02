KOMMENTAR: Kein schlechtes Vorbild

Großansicht Ulrich Höcherl, Chefredakteur Ulrich Höcherl, Chefredakteur

Die Berlinale kann bleiben, wie sie ist. Sie war schon immer ein politisches Festival und ist es noch mehr unter Kosslicks Leitung geworden. Das Kino generell hat hier wohl Nachholbedarf. In dem Maße, in dem Trump die Welt verändert, zwingt er auch den Film, Position zu beziehen. Wenn in wenigen Tagen die Berlinale ihre Türen öffnet, dann wird sich fast schon beispielhaft zeigen, wie sehr das Weltgeschehen, die Globalisierung, politische Unterdrückung, die Ungleichbehandlung der Frauen, die Respektierung von Minderheiten und die veränderten Lebensentwürfe einer sich wandelnden Gesellschaft im Mittelpunkt des Festivals stehen. Alle diese Themen finden Eingang sowohl in einen sorgfältig ausgesuchten Wettbewerb, der wieder große Neugier und die Lust zum Entdecken weckt, wie in die weiteren Sektionen. Kann gut sein, dass andere große Festivals dem Beispiel der Berlinale folgen werden, und bei der Auswahl auch nach mehr Beiträgen suchen, in denen sich mehr aktuelle Lebenswirklichkeit spiegelt. Im großen Hollywoodkino ist sie einer Märchen- und Fantasiewelt gewichen sind, in der das Gute immer über das Böse obsiegt. Aber das Böse schleicht auf leisen Sohlen und erscheint im Gewand des Biedermanns, der per Dekret die Welt nach seiner Vorstellung ausrichten will. Die Berlinale wird auch in diesem Jahr eine Stätte der Begegnung und des Austausch sein, der Toleranz und Liberalität, die Unterschiede respektiert und das Miteinander in einer global ohnehin restlos vernetzten Welt des Films fördert. Dagegen dürfen sich die Festivals in den USA nicht mehr sicher sein, ob jeder sie besuchen darf und sie jeden Künstler und Filmemacher einladen können. Auch Schauspieler mit dem falschen Migrations- oder religiösen Hintergrund dürfen sich nicht mehr sicher sein, ob sie wie bisher zum Einsatz kommen. Schon bei den Oscars wird die Hollywood-Community vor einem Milliardenpublikum Stellung beziehen müssen, wie sie, die davon lebt, dass sie auf der ganzen Welt vorurteilsfreies Interesse findet, mit den neuen Beschränkungen leben will. Kein Tag vergeht, an dem sich nicht Vertreter der Film- und Mediencommunity sorgenvoll äußern, wie die bereits umgesetzten und noch geplanten Einschränkungen den freien Austausch unter Kreativen behindern werden - ob nun in Hollywood oder im Silicon Valley. Ziemlich sicher werden sich danach die Rollenbilder in den großen Kinofilmen verändern. Schon jetzt greifen auch große Unterhaltungsfilme aus Hollywood bei Plot und Charakteren politische Strömungen auf oder setzen gezielte Statements. Selbst in der McCarthy-Zeit in den 50ern, als Andersdenkende in Hollywood geächtet wurden, wurden die Ideen von Demokratie und künstlerischer Freiheit subtil und obstruktiv im Mainstream-Filmen platziert. Mag gut sein, dass das Kino jetzt wieder streitbarer und politischer werden muss. Es wäre nicht das schlechteste Vorbild, das die kommende Berlinale hier geben kann.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Festivals Blickpunkt:Film.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Filmbranche. Kostenlos lesen